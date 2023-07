https://sputniknews.lat/20230718/por-que-sanchez-tiene-dificil-ganar-las-elecciones-aun-cuando-la-economia-espanola-parece-ir-bien-1141660415.html

¿Por qué Sánchez tiene difícil ganar las elecciones aun cuando la economía española parece ir bien?

Pese a los buenos datos de crecimiento económico e inflación –los mejores de la eurozona–, las perspectivas electorales de los socialistas españoles y sus... 18.07.2023

A falta de unos días para la celebración el 23 de julio de las elecciones parlamentarias, las perspectivas del actual Gobierno del PSOE y sus socios de Sumar para revalidar su mandato no son favorables. Casi todas las encuestas señalan al Partido Popular como vencedor, que podrá alcanzar una mayoría absoluta en el Congreso, aliándose con la formación Vox, que disputa el tercer puesto a Sumar.Si bien durante el único (y abrupto) debate televisado cara a cara con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, resultó negativo para los intereses de Sánchez, este venía encadenando una serie de entrevistas y comparecencias en programas televisivos y radiofónicos de máxima audiencia que ha saldado de manera exitosa, al igual que su presencia en el popular pódcast juvenil La Pija y La Quinqui.Al éxito de esta gira por los medios cabe sumar la teórica buena situación económica del país, que presenta algunos de los mejores índices de la Unión Europea. Exceptuando la tasa de desempleo (13,26%, la más alta de la UE), España puede presumir de contar con la inflación más baja (el 1,9%) y con el mejor crecimiento de PIB proyectado para 2023, según las proyecciones de organismos como el FMI o el Banco de España: el 2,3%.Más allá de la superficiePedro Sánchez, su ministra de Economía, Nadia Calviño, y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presumen de buen hacer en materia socioeconómica, pero la ciudadanía parece tener otra percepción y la proyección de su intención de voto no es distinta. ¿Por qué?"Si ponemos la lupa y observamos la situación de la clase trabajadora, comprobamos cómo las tasas de desahucios, empleo temporal, salarios precarios, o los que no alcanzan para llevar un tipo de vida normal, siguen siendo muy elevadas. Es decir, el estado de la economía real sigue siendo muy delicado", explica a Sputnik el sociólogo Daniel Seixo, miembro de Tertulias en Cuarentena.En su opinión, la clave para entender esta aparente falta de sintonía entre los datos económicos y el apoyo al Gobierno que presume de ellos es entender que los españoles "no perciben la situación económica como buena".Y este punto, destaca Seixo, choca también de frente con las conclusiones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público cuyas encuestas, al margen de ser las únicas que otorgan una posibilidad de victoria a Sánchez, también reflejan una aparente satisfacción de la ciudadanía con su situación económica en importantes porcentajes. "Habría mucho que debatir sobre la fiabilidad de un CIS que controla el Gobierno", afirma.El desempleo realEn los últimos cinco años, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha subido un 47%. En 2023 es de 1080 euros mensuales brutos. La protección social ha aumentado y, pese a que continúa siendo el más alto de la UE, también se ha venido reduciendo el desempleo, que en España históricamente es siempre alto: un 13,26% en la actualidad.Como explica a Sputnik el economista Fernando Luengo, "en general se han hecho cosas que apuntan en la buena dirección", pero en cantidad insuficiente. "El asunto no es si se han hecho cosas, sino que la realidad empuja en una dirección que exige ser más ambiciosos. Un ejemplo claro de esto es el impuesto provisional y extraordinario aplicado a algunos grandes bancos y a las grandes compañías energéticas; no está mal, pero no es la solución, es un brindis al sol", afirma.A su juicio, parte del problema de la percepción que de la economía real tiene la ciudadanía, por una parte, y el Gobierno, por otra, radica en la diferencia entre los datos oficiales de desempleo que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE), y "las estadísticas de desempleo real" que ofrece Eurostat. En suma, el INE no incluye ciertas categorías.Este profesor de Economía Aplicada compara con datos del INE y de Eurostat las cifras del desempleo oficial medido como el porcentaje de la población desempleada en relación con la población activa. "La reducción de la tasa de paro es significativa, sobre todo cuando se compara con los picos de hace algunos años. Pero luego he hecho el cálculo del desempleo no contabilizado y los datos son muy llamativos". Y aquí las cifras son muy diferentes."Si se incluyeran a las personas que no buscan activamente un empleo o que no están disponibles para trabajar; si también tienes en cuenta a los trabajadores que están a tiempo parcial, pero que querrían trabajar más horas; si además se incluyen las personas con contratos temporales que quisieran tenerlos indefinidos; y si encima incluimos a la gente que integra la economía informal (por ejemplo, las que cuidan de personas dependientes, donde los salarios son muy bajos y no hay ningún tipo de regulación laboral), pues la gente está claramente infraempleada", argumenta.El cómputo y nivel real del desempleo en España no es la única causa que explica el aparente escaso apoyo al Gobierno. "Pero es un problema para la izquierda, todo un problema para su base social, la cual tendría que darle la legitimidad y la fuerza para cambiar la situación. Así que la izquierda está perdiendo claramente la base social", asegura Fernando Luengo.El descontento socialA diferencia de Francia, donde la situación social es explosiva, la española está relativamente tranquila. "Medidas represivas como la ley mordaza [ley de seguridad ciudadana] están evitando que exista una conflictividad mayor, aunque se está represaliando a sindicalistas y grupos de protesta por esta situación", asegura Seixo.Este sociólogo señala la conveniencia de atender a la posición de sindicatos minoritarios antes que a los mayoritarios CCOO y UGT, "ya que están más sometidos a las dinámicas del Gobierno". "Porque aquí en Galicia –dice–, CIG seguramente no transmite una situación tan halagüeña como la que quiere transmitir el Gobierno".El contexto de las ayudas y prestaciones sociales puede también contribuir a explicar la desafección de amplias capas de población con el Gobierno, pues no han terminado de llegar a todo aquel que las necesita. "Según las estimaciones más objetivas, el Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado al 20% de la población que lo necesita, debido a complejidades burocráticas y mil cosas", afirma Fernando Luengo.¿División sectaria de la sociedad?También cabe preguntarse si la desafección de diversas capas de la población respecto al Gobierno obedece también a razones casi atávicas, como la división sectaria del país, lo que se ha venido en llamar "las dos Españas". En este punto, ¿prima más el "ADN social" que la comunicación política?Es un enfoque sociológico que Daniel Seixo encaja en una dicotomía marcada por el bipartidismo "en la que las pulsiones sociales no son siempre todo lo racionales que deberían ser". Seixo se refiere a "debates muy identitarios" en torno a la ley trans, a la ley del solo sí es sí o a las de protección animal. "Y junto con los coletazos del proceso independentista en Cataluña o los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez en los independentistas vascos de Bildu y catalanes de ERC, este debate da forma a una visión de las dos Españas en la que PSOE y PP parecen defender dos modelos muy diferentes para el futuro del país", explica."Y el asunto no está solo en votar, está también en crear un sujeto político que se plantee luchar", añade Fernando Luengo, para quien la cuestión del tiempo es crucial. "A la gente que lo está pasando mal no le puedes decir que, 'en adelante, si ganamos, entonces lo haremos'. ¿Por qué no lo han hecho antes? Esas personas no pueden esperar más. Conozco a gente que si compra fruta, no puede comprar verdura", asegura.Y si el tiempo en principio perdido es un problema, también lo es la "escasa o nula" capacidad de crítica que PSOE y UP (ahora Sumar) han ejercido sobre las políticas de su legislatura, opina Luengo, que, en su conclusión, lamenta también este aspecto en Sumar:

