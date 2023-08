https://sputniknews.lat/20230801/trump-es-acusado-de-haber-intentado-anular-las-elecciones-de-2020-en-eeuu-1142160781.html

Trump es acusado de haber intentado anular las elecciones de 2020 en EEUU

El expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado formalmente este 1 de agosto de haber intentado interferir en los comicios presidenciales de su país en... 01.08.2023, Sputnik Mundo

Un gran jurado de Washington acusó al republicano de varios presuntos delitos por los esfuerzos que supuestamente realizó para anular los resultados de las elecciones, un hecho que conmocionó a la sociedad estadounidense, sobre todo por el asalto al Capitolio, cuando miles de simpatizantes de Trump intentaron impedir el triunfo de Biden el 6 de enero de 2021. Los cargos que ahora enfrenta el exmandatario de Estados Unidos son: El también empresario y aspirante presidencial deberá comparecer ante un tribunal federal de Washington este 3 de agosto para recibir la lectura de los cargos.Además de este caso, Donald Trump se enfrenta a la friolera de 37 cargos penales por su presunto manejo indebido de documentos clasificados y también ha sido señalado en un caso de "dinero a cambio de silencio" en el que también está involucrada la actriz de la industria pornográfica, Stormy Daniels. La acusación en contra del magnate republicano de este 1 de agosto llega en medio de sus intenciones de contender, otra vez, por la Casa Blanca. De acuerdo con una encuesta de elaborada por el diario The New York Times y el Siena College, el actual presidente Joe Biden se encuentra codo a codo con el republicano en la carrera para las elecciones de 2024.A pesar de las acusaciones penales contra Trump y el mayor apoyo de los demócratas a Biden, el sondeo, realizado del 23 al 27 de julio, encontró que ambos estaban empatados en un 43% "si las elecciones presidenciales de 2024 se celebraran hoy".El caso del Capitolio El asalto al Capitolio llevó a la luz a varios grupos extremistas que, además de simpatizar con Trump y apoyarlo en su acusación de fraude electoral, también se caracterizan por ser promotores de teorías de conspiración y de ideas supremacistas blancas.Entre los más destacados está los Proud Boys, grupo que empezó como un club para beber para hombres; Oath Keepers, quienes se asumen como los defensores de los principios fundacionales de Estados Unidos; el movimiento QAnon, donde se congregan personas que sostienen que los demócratas manejan una red de pederastia internacional, y el movimiento Three Percenters, cuyo nombre surge de la falsa afirmación de que solo el 3% de los habitantes de las Trece Colonias tomaron las armas contra los británicos en la guerra de independencia.De acuerdo con un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta enero pasado, de los 950 detenidos por el ataque al Capitolio, 284 enfrentan cargos por agredir, resistir u obstaculizar el trabajo de los policías, entre ellos, 99 que son acusados de usar armas mortales o peligrosas contra los agentes.Once más son acusados de agredir a miembros de la prensa o de destruir parte de su equipo y 860 enfrentan cargos por ingresar a un edificio federal restringido, de los cuales, 91, tienen la agravante de haber entrado con armas peligrosas.Contra otros 59 pesan cargos por destrucción de propiedad del Gobierno estadounidense; 36 de robo al Estado, y 295 tienen cargos por obstruir, influir o impedir un procedimiento oficial, en este caso, el aval de los resultados de los Colegios Electorales y el reconocimiento de la victoria de Joe Biden.

