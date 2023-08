https://sputniknews.lat/20230802/amlo-propone-crear-un-almacen-de-medicamentos-de-todo-tipo-para-frenar-el-desabasto-en-mexico-1142183366.html

AMLO propone crear un almacén de medicamentos de todo tipo para frenar el desabasto en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que propondrá al sector salud del país la creación de un almacén donde se cuenten con todos los... 02.08.2023, Sputnik Mundo

"Para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer [a los integrantes] del sector salud que se tenga una especie de farmacia (…), un almacén donde se tengan todas las medicinas (…) del mundo en cantidades razonables para que cuando falte en un hospital, [funcione] como un banco de reserva de medicamentos. Y lo vamos a hacer", comentó en su conferencia de prensa matutina.Además, el mandatario mexicano propuso que este sitio estaría en la Ciudad de México, capital del país, pero que en caso de que la población de otros estados requiriese alguna medicina, esta podrá ser trasladada en avión o por tierra."Siempre se [tendría] en inventario todo, hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo", puntualizó.López Obrador agregó que actualmente el problema de desabasto de medicamentos está siendo solucionado en parte del país. Por ejemplo, 14 entidades de México que forman parte del programa IMSS Bienestar, ya cuentan con 90% de abasto.Deseo "que toda la gente tenga derecho a ser atendida, que pueda ser intervenida quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas de manera gratuita. Que la salud sea un derecho, no un privilegio y que no se requiera tener dinero para ir a una clínica a atenderse en caso de una enfermedad. Es nuestro ideal y vamos a avanzar y lograr ese propósito", aseveró el mandatario.Según el colectivo mexicano Cero Desabasto, al menos en 2022, la mayor parte del desabasto de medicamentos estaba relacionado con tratamientos para atender padecimientos neurológicos, reumatológicos, de salud mental y cáncer.Además, más de 15,2 millones de recetas no se surtieron efectivamente, esto solo tomando en cuenta las principales instituciones de seguridad social, como el IMSS o ISSSTE.

