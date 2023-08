https://sputniknews.lat/20230802/eeuu-los-tiroteos-en-las-escuelas-son-un-grito-de-auxilio-1142196087.html

EEUU: "Los tiroteos en las escuelas son un grito de auxilio"

El país norteamericano atraviesa su año más violento con un promedio de dos tiroteos masivos por día.

El uso recreativo de las armas de fuego, la sobreestimulación para comprarlas y usarlas, una estructura social que impulsa el derecho propio sobre los deberes hacia el otro y las presiones de la industria armamentística, son factores que explican el aumento de la violencia con armas de fuego en EEUU."La manera de ver las armas cambió. Antes se compraba una y se guardaba en la casa por si ocurría un hecho de inseguridad. Ahora hay un cambio en la estructura social: se ve al arma con fines recreativos y se accede con facilidad", dijo a Telescopio la psicóloga clínica colombiana Cathy Saumeth."Hay un historial preocupante de tiroteos en las escuelas y se han subestimado", agregó la experta.El país mantiene el debate sobre la tenencia de armas, establecido en la segunda enmienda de la Constitución que protege el derecho del pueblo a poseer y tener armas.Los tiroteos durante el último fin de semana del 29 y 30 de julio dejaron 27 personas fallecidas. En tanto, persiste el debate político en Washington entre quienes abogan por un mayor control (demócratas) y quienes defienden el derecho a portar armas (republicanos).La entrevistada apuntó que "la industria armamentística del país es robusta y hay un lobby que presiona contra las regulaciones. Si voy a comprar un arma y hay leyes que me lo prohíben, bajo mi interés; pero si no hay trabas, estimulo a que se compren", señaló la colombiana, sostuvo la entrevistada.Calcular el número de armas de fuego en manos privadas en el mundo es difícil. Por cada una declarada hay otras tantas sin reportar."Los niños van ansiosos a los colegios porque no saben a qué se enfrentarán. No gozan de la etapa escolar, de sus primeros amigos y de la convivencia con el otro. Los padres también dejan a los niños en los colegios y no saben si van a regresar. Hay que cambiar la estructura social", reflexionó Saumeth.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

