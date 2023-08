https://sputniknews.lat/20230802/ni-un-paso-atras-la-resistencia-de-los-paracaidistas-rusos-es-clave-en-ucrania-1142198154.html

"Ni un paso atrás": la resistencia de los paracaidistas rusos es clave en Ucrania

"Ni un paso atrás": la resistencia de los paracaidistas rusos es clave en Ucrania | Video

El 2 de agosto se celebra el Día de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia.

Las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia, también conocidas por su acrónimo ruso VDV, nacieron hace 93 años, el 2 de agosto de 1930. Desde entonces, esta rama de élite del Ejército ha estado asociada a casi todos los conflictos importantes del país en los siglos XX y XXI, desde la Batalla del Lago Khasan y la Batalla de Khalkhin Gol contra Japón en 1938 y 1939, hasta la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Soviética en Afganistán.En el periodo postsoviético, las Fuerzas Aerotransportadas participaron en los conflictos más duros, luchando en la Primera y la Segunda Guerra Chechena, en el conflicto de 2008 con Georgia y, a partir de 2022, en Ucrania, donde montaron exitosas operaciones para capturar aeropuertos y aeródromos clave alrededor de Kiev en marzo de 2022.Desde entonces, las VDV se han desplegado sobre el terreno junto al Ejército ruso regular y las Milicias Populares del Donbás, a menudo en las secciones más difíciles y peligrosas del frente."A juzgar por la información que está disponible en la prensa, se están realizando estas tareas con mucho éxito", añadió. El veterano también dijo que la "extraordinaria fortaleza", la tenacidad y la resistencia de las Fuerzas Aerotransportadas nunca dejan de sorprenderle, con las tropas demostrando su valía, por ejemplo, en Artiómovsk, donde ayudaron a asegurar la estabilidad de los flancos, y en general a la "estabilidad táctica de toda esta zona de defensa"."Los paracaidistas simplemente hacen maravillas con números reducidos... Es asombroso cómo fuerzas tan pequeñas son capaces de contener tales embestidas, sus esfuerzos valen mucho. Me asombra la transferencia de esta maravillosa tradición de resistencia [de una generación a otra]", declaró Fedyaev, refiriéndose al lema de la VDV, "¡Nadie, excepto nosotros!", y a la mentalidad de "Ni un paso atrás".Equipados con lo mejor Fedyaev subrayó que, como la flor y la nata del Ejército ruso, las Fuerzas Aerotransportadas están equipadas con las armas, los pertrechos y los equipos de comunicaciones más modernos, incluidas las armas antitanque y los drones. Estos últimos se utilizan para divisar al enemigo en profundidad táctica, explicó."Los drones vigilan constantemente la situación y observan toda la zona táctica en tiempo real. Transmiten esta información como coordenadas de objetivos, movimientos del enemigo, también en tiempo real", dice. Todo ello, afirma, permite sacar conclusiones no solo sobre dónde está el enemigo para atacarlo, sino también sobre sus planes: hacia dónde quiere moverse, dónde está concentrando fuerzas, qué pretenden hacer en los próximos días. "Todo esto se revela al instante. Y, por supuesto, las decisiones se toman al momento", destaca. ¿Cómo son las VDV rusas en comparación con otros países?El general retirado asegura que, independientemente de que él haya pertenecido a las Fuerzas Aerotransportadas, estas pueden calificarse como las mejores unidades paracaidistas del mundo, tanto históricamente como en la actualidad."Mi proyecto de diploma [en la academia] versaba sobre los asaltos aerotransportados y las fuerzas y medios correspondientes en el mundo en general. En otras palabras, llevé a cabo un análisis de qué fuerzas valían qué durante la Segunda Guerra Mundial. Esto incluyó los desembarcos en Normandía, donde la 6ª División Aerotransportada británica tuvo una actuación impecable, todo hay que decirlo. Y donde dos divisiones americanas, la 101ª y la 82ª Aerotransportada, actuaron de forma vergonzosa, en mi opinión y según mi análisis", dijo el oficial retirado."Partiendo de aquellos tiempos y analizando la actuación posterior de las fuerzas aerotransportadas del mundo, les diré que no solo somos uno de los mejores, sino el mejor, y por mucho", subrayó Fedyaev. "Por ejemplo, ni una sola operación especial estadounidense de desembarco de tropas ha logrado un éxito significativo", y toda su historia está llena de "errores garrafales".En segundo lugar, dijo, los paracaidistas rusos se distinguen por su tamaño inusualmente grande y su armamento pesado les permite disfrutar de una ventaja no solo cuantitativa, sino cualitativa."Nadie tenía vehículos de combate aerotransportados ni medios de apoyo al fuego antes que nosotros. Los conseguimos gracias a [el comandante soviético Vasily] Margelov. ¿Qué clase de paracaidistas podían pensar en vehículos de combate blindados desplegados en paracaídas? Sí, ellos [otras fuerzas aerotransportadas] son niños comparados con nosotros".En opinión de Fedyaev, las únicas Fuerzas Eerotransportadas con capacidades comparables a las rusas son las del Ejército Popular de Corea y su Mando de Fuerzas Especiales, con 88.000 efectivos.

