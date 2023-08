https://sputniknews.lat/20230802/polonia-otra-vez-pide-aislar-por-completo-a-bielorrusia-1142194946.html

Polonia otra vez: pide "aislar por completo" a Bielorrusia

Polonia otra vez: pide "aislar por completo" a Bielorrusia

Polonia acusa a Bielorrusia de violar su espacio aéreo, algo que Minsk niega. ¿Busca EEUU 'matar al soldado Zelenski'? Acuerdo de libre comercio Ecuador-Costa... 02.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-02T19:16+0000

2023-08-02T19:16+0000

2023-08-02T19:16+0000

octavo mandamiento

polonia

bielorrusia

seguridad

volodímir zelenski

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/02/1142194790_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1dd783e444f87f1682a631004cce961b.png

Polonia otra vez: pide "aislar por completo" a Bielorrusia Polonia otra vez: pide "aislar por completo" a Bielorrusia

Polonia insta a aislar a BielorrusiaLos países de la UE deben "bloquear por completo" las fronteras con Bielorrusia, declaró a la televisión polaca el vice ministro del Interior de Polonia, Marcin Wasik, al comentar la información de que dos helicópteros bielorrusos violaron el espacio aéreo del país. Según comunicó el Ministerio de Defensa polaco este martes, el incidente se produjo durante unos ejercicios que Bielorrusia había notificado previamente a Varsovia.Sin embargo, desde Minsk rechazan las acusaciones y señalan la implicación de Washington en la presunta historia de "violación del espacio aéreo polaco". El Ministerio de Defensa bielorruso calificó de "inverosímiles" las acusaciones de violación de la frontera de Polonia por parte de helicópteros Mi-24 y Mi-8 de sus Fuerzas Aéreas y de Defensa Antiaérea. En este sentido, sugirió que "fueron formuladas por la cúpula político-militar polaca para justificar la acumulación de fuerzas y recursos cerca de la frontera bielorrusa"."Por la mañana, el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas tranquilizó a la población con declaraciones en las que afirmó que los radares polacos no habían detectado violaciones de la frontera estatal, y por la tarde (al parecer, tras haber consultado con sus jefes de ultramar) ya informaron que 'el traspaso de la frontera tuvo lugar a una altitud muy baja, lo que impidió su detección por los sistemas de radar'", reza el comunicado.¿Busca EEUU 'matar al soldado Zelenski'?En un artículo, el diario estadounidense Politico afirmó que por medio de entrevistas con "funcionarios y legisladores" ucranianos, llegó a saber los pormenores de cómo se gestionaría el país si falleciera su líder actual. Según Politico, el consejo de Gobierno probablemente estaría formado por el jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba, y el ministro de Defensa, Alexéi Réznikov.Sin embargo, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danilov, desmintió este martes la información de Politico sobre el supuesto plan de Kiev que se activaría en caso de fallecimiento del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.Corte Constitucional de Ecuador pone en riesgo acuerdo de libre comercio con Costa RicaEl Ministerio de Producción de Ecuador emitió un comunicado acusando a la Corte Constitucional de "poner en riesgo [...] la generación de empleo y las inversiones que los tratados comerciales impulsan". El pasado viernes la Corte falló en contra de dos decretos presidenciales, por considerar que no son urgentes y que pueden esperar a la conformación de la próxima Asamblea.Al respecto, la politóloga ecuatoriana Yamel Cedeño Cevallos incide en que "este proceso en el que ellos [el Gobierno de Lasso] están intentando prosperar y poder sacar planes económicos urgentes, se les está haciendo cada vez más difícil".Mercenarios colombianos en Ucrania son despreciados por sus anfitrionesLas redes sociales han estallado por unos videos en los que aparecen mercenarios colombianos en Ucrania siendo maltratados por parte de sus anfitriones. En uno de los vídeos, se ve cómo uno de estos mercenarios grita indignado contra los militares ucranianos por los malos tratos. A su vez, éstos le rocían gas pimienta como respuesta.Ante estos hechos, hemos recurrido a nuestro archivo para rescatar una entrevista que le realizamos al fallecido Alexis Castillo, un voluntario colombiano que luchó del lado ruso desde 2014, por convicción, para defender a la República Popular de Donetsk. Entonces, Alexis comentó porqué estos mercenarios llegan a combatir a Ucrania. "Hay mucha gente que con poco análisis, con poca vista política, y con cierta fe en lo que ofrece la propaganda occidental que les permite llegar a Ucrania. Hay quienes llegan con ese sentimiento, y otros que llegan por dinero", comentó Castillo sobre sus paisanos.Comisión de Bolsa y Valores de EEUU habría presionado a Coinbase a comerciar sólo en bitcoinBrian Armstrong, CEO de Coinbase, reveló que EEUU se acercó peligrosamente al cripto Armagedon cuando la Comisión de Bolsa y Valores [SEC por sus siglas en inglés] les pidió que detuvieran la negociación de todas las criptomonedas, excepto bitcoin, algo que probablemente habría hundido el precio de otras altcoins importantes, e incluso del mismo Ethereum.Omar López, experto en bitcoin y criptoactivos, señaló en exclusiva para Sputnik que "esto es un tema comercial, la SEC no ha parado en su intento de perturbar el mercado de las criptomonedas, y la falta de regulación hace que no puedan meter mano. Por lo tanto, las operaciones de trading que se realizan en las plataformas de comercio de criptoactivos, generan enormes ganancias de las cuales ellos no pueden disponer".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

polonia

bielorrusia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, bielorrusia, seguridad, volodímir zelenski, eeuu, аудио