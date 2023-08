AMLO se solidariza con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras la detención de su hijo

https://sputniknews.lat/20230803/amlo-se-solidariza-con-el-presidente-de-colombia-gustavo-petro-tras-la-detencion-de-su-hijo-1142224464.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se solidarizó con su par colombiano, Gustavo Petro, tras la detención de su hijo Nicolás. 03.08.2023, Sputnik Mundo

"Tiene toda nuestra solidaridad. Son situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pero está actuando como lo que es: un hombre congruente", aseguró en conferencia de prensa.Además, el jefe de Estado mexicano declaró que Petro tiene ideales muy definidos y muestra sus principios al no tomar partido en el caso."Está demostrando que es un hombre con ideales, con principios, aun tratándose de una situación familiar. Nuestro abrazo para él y su familia", aseveró.El 29 de julio pasado, las autoridades colombianas arrestaron a Nicolás Petro y su expareja Daysuris del Carmen Vásquez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito."Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la república, aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley", declaró el mandatario colombiano horas después del hecho.Después del arresto, el caso sigue su curso. El hijo de Petro señaló durante su primera audiencia ante las autoridades colombianas que colaboraría con la Justicia con el fin de recibir beneficios durante el proceso y en su posible condena."Quiero anunciar a Colombia que he decidido iniciar un proceso de colaboración para contar nuevos hechos. Lo hago por mi familia y mi bebé que viene en camino", aclaró.Posteriormente, el 2 de agosto pasado, el abogado Juan Trujillo Cabrera renunció a ser parte de la defensa de Nicolás Petro."Por ser de interés general, informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro", informó Trujillo Cabrera a través de un comunicado.El jurista explicó que su decisión obedece a "diferencias de criterios que le impiden que siga al frente del caso", aunque, igual le deseó éxitos al imputado durante su proceso jurídico.

