¿Busca EEUU 'matar al soldado Zelenski'?

¿Piedra en el zapato?Parece que EEUU ya ha dado por amortizado al cabecilla del régimen nazi de Kiev, Volodímir Zelenski. Y con esto vamos a ser claros. Tan 'claros' como son en la prensa occidental cuando hablan del presidente de Rusia, Vladímir Putin, que no se cortan cuando le lanzan una serie de acusaciones falsas, o cuando hablan de enfermedades inexistentes.Pero la diferencia, es que mientras los medios occidentales, cuando se refieren a Rusia mienten en casi el 100 % de los casos, nosotros, no. No vamos por ese camino, sino que presentamos hechos, o manifestaciones de los líderes o medios occidentales que son muy fáciles de interpretar.Aparentemente, repito, aparentemente, EEUU ha decidido que Zelenski ya ha empezado a molestar, por lo cual, se trata de una situación que hay que 'resolver'. Entonces, ¿cómo procede EEUU, históricamente, cuando quiere hacer algo? Empieza a lanzar declaraciones falsas, ya sea a través de funcionarios, como cuando 'justificaron' la invasión a Irak, o a través de sus medios serviles, con intrigas retorcidas, a las que concluyen afirmando que alguien más va a cometer un delito, que en realidad ellos mismos van a cometer. En este caso, un asesinato. Básicamente, lo que hace EEUU es lo que se conoce como 'Luz de gas'.¿Y cómo ha empezado su 'luz de gas' EEUU en el tema Zelenski? Muy fácil. Basta con repasar algunas publicaciones de periódicos de EEUU que desde el titular ya lo dicen todo. El Huffington Post publicó un artículo bajo el título Este sería el presidente de Ucrania si Rusia mata a Zelenski, mientras, el periódico Politico hizo lo propio con un artículo bajo el título El plan de Ucrania si Rusia asesina a Zelenski. De este modo, queda absolutamente clara la argumentación acerca de que EEUU hace luz de gas diciendo que Rusia va a hacer algo, que en realidad presuntamente ellos mismos van a hacer.En su artículo, Politico afirmó que a través de entrevistas con "funcionarios, legisladores y analistas" ucranianos, llegó a saber que "existe un plan", conforme al cual, tras la muerte de Zelenski, el consejo de Gobierno probablemente estaría formado por el jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba, y el ministro de Defensa, Alexéi Réznikov.En este sentido, Politico también señaló que el presidente de la Rada Suprema, Ruslán Stefanchuk, quien debería asumir las riendas del Estado en caso del fallecimiento del mandatario, según lo estipula la Constitución ucraniana, "no goza de una confianza especialmente alta", por lo que sería solo una "figura decorativa". Bueno, lo que se conoce normalmente como un 'hombre de paja'.SeñalesEntonces, empezaron a llegar las primeras señales de que estos artículos de medios estadounidenses que afirman que Rusia quiere matar a Zelenski, es todo un montaje y una auténtica luz de gas. Así, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danilov, desmintió esta información de Politico sobre un supuesto plan de Kiev que se activaría en caso de fallecimiento del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski."Es una información absolutamente incorrecta, no hay planes. Es el presidente del país, el comandante en jefe supremo, que desempeña sus funciones. Para qué lo hizo el respetado periódico Politico, es difícil para mí decirlo", dijo un alto cargo de Kiev a una cadena de televisión local, criticando el artículo publicado en ese medio.Pero, por si hacía falta, llegaron más señales. Así nos encontramos con una publicación de la cadena estadounidense CNBC, con el titular: "Ucrania ha puesto a prueba la paciencia de sus aliados con su estrategia y exigencias militares". El medio señala que la relación de Ucrania con sus socios internacionales se ha vuelto cada vez más compleja, y quizás era inevitable que surgieran tensiones y diferencias de opinión entre Kiev y sus aliados a medida que se prolongaba la guerra con Rusia.Mientras, el periódico The Washington Examiner, publicó un artículo titulado: ¿Por qué Ucrania sigue siendo grosera con la ayuda exterior?, donde señalan que "es comprensible que Ucrania quiera maximizar su acceso a armas efectivas y la máxima ayuda financiera". Y añade: "Lo que no está tan claro es por qué los funcionarios ucranianos se muestran cada vez más groseros y petulantes cuando algunos de sus principales socios extranjeros piden un poco más de gratitud".También están las palabras que pronunció el exanalista de la CIA Larry Johnson, quien en una entrevista con el canal de YouTube Judging Freedom, concluyó que los atentados terroristas que se están llevando a cabo en territorio ruso a instancias Zelenski acercan la prematura muerte del líder ucraniano. El presentador le recordó a Johnson los recientes ataques con drones en Moscú y preguntó en qué podría convertirse, a juicio del exanalista de la CIA, tal decisión, a lo que Johnson contestó: "Zelenski se dirige hacia una muerte prematura. Esta es la realidad, este es el acto de desesperación número uno"."Para Rusia no es una estrategia el asesinato de Zelenski, su desaparición física. Militarmente, si lo quisiera, tiene todo para hacerlo, pero realmente no es su objetivo. Lo más delicado de todas estas declaraciones y análisis que hacen desde Occidente, es que Zelenski ya no les sirve. Ya Zelenski para ellos no es nada, y prefieren pasar la página para acabar con este conflicto, o entrar en otra etapa, con su desaparición física. Porque Zelenski se ha convertido en un hombre incómodo, agresivo", señala el analista internacional Miguel Jaimes.

