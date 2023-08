https://sputniknews.lat/20230803/encuentran-un-segundo-cuerpo-cerca-del-muro-acuatico-instalado-en-la-frontera-de-eeuu-con-mexico-1142219449.html

Encuentran un segundo cuerpo cerca del 'muro acuático' instalado en la frontera de EEUU con México

Encuentran un segundo cuerpo cerca del 'muro acuático' instalado en la frontera de EEUU con México

03.08.2023

A través de una nota informativa, las dependencias del país latinoamericano dieron detalles sobre este caso."En un hecho separado al hallazgo de un cuerpo en la zona de las boyas colocadas por el Gobierno de Texas en el cauce del río Bravo, este miércoles [2 de agosto] un segundo cuerpo fue encontrado aguas arriba por el Grupo Beta Piedras Negras, con aproximadamente cinco kilómetros de separación entre ambos", refirió.Las autoridades mexicanas especificaron que aún se desconoce la identidad de las personas que perdieron la vida al intentar llegar al territorio estadounidense. "El Gobierno de México reitera que la instalación de dicho muro de boyas alambradas viola nuestra soberanía e impacta en la seguridad, integridad y derechos humanos de las personas migrantes, y que es una acción que no corresponde a la relación estrecha que han mantenido los gobiernos de Estados Unidos y México", concluyen en el comunicado.Durante los últimos meses, algunos estados de la nación norteamericana han aplicado diversas acciones contra las personas que arriban irregularmente a su territorio. Entre las más controvertidas están las avaladas por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y estas incluyen el "muro acuático" formado por boyas y alambres de púas que tiene como objetivo disuadir a las familias migrantes para que no entren al país.Debido a esta medida, el Gobierno mexicano envió dos notas diplomáticas a EEUU, ya que 75% de los elementos que conforman la valla dentro del río Grande (conocido en México como río Bravo), está en el territorio nacional.Anteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había informado que demandó al estado de Texas por las barreras flotantes."La ley de Ríos y Puertos es clara al prohibir la colocación de barreras u obstrucciones no autorizadas en el río Bravo y otras aguas navegables de los Estados Unidos", dijo en un comunicado Todd Kim, fiscal general adjunto de Estados Unidos.Pero eso no impidió que los actos contra migrantes continuaran. El pasado 31 de julio, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ordenó el despliegue de 50 elementos de la Guardia Nacional de ese estado a la frontera de Texas con México, con el fin de reforzar el operativo contra las personas migrantes.No obstante, el 3 de agosto de este año, el Gobierno estadounidense dijo que retirará 1.100 soldados de la frontera con México a casi 90 días de concluir la vigencia del Título 42, la norma sanitaria impuesta con la excusa de la pandemia de coronavirus que facilitaba la expulsión de refugiados, según información del canal televisivo Fox News."Tras concluir la misión de 90 días, el Pentágono retira gran parte de las tropas que habían sido enviadas a la frontera sur ante la llegada prevista de inmigrantes después de que expirara el Título 42", indicó el medio, citando a una fuente militar.

