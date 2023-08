https://sputniknews.lat/20230803/es-una-alarma-importante-crece-la-migracion-ecuatoriana-a-traves-del-tapon-del-darien-1142203305.html

"Es una alarma importante": crece la migración ecuatoriana a través del Tapón del Darién

"Es una alarma importante": crece la migración ecuatoriana a través del Tapón del Darién

03.08.2023

De acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, durante los siete meses del 2023, han circulado más personas que en todo el 2022 por el Tapón del Darién, la espesa selva tropical fronteriza entre Panamá y Colombia, con el objetivo de continuar viaje hacia EEUU.seeEl paso por la selva del Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Además de los riesgos propios de la geografía de la zona, los migrantes están expuestos a las mafias, la trata de personas, agresiones sexuales, deshidratación y falta de alimentos.Entre enero y julio de 2023, 248.901 personas atravesaron esta región selvática, entre ellos 34.357 ecuatorianos, 34.082 haitianos, 8.183 colombianos y 3.299 indios. Las cifras superan las 248.248 que circularon por el Darién durante todo el 2022, informaron las autoridades panameñas.Fueron 29.000 los ecuatorianos que cruzaron dicha selva en el 2022. En siete primeros meses del presente año, la cifra de migrantes de esa nacionalidad aumentó un 18,5%."Si a eso le agregamos que hay una crisis económica del sector privado, entonces tenemos la tormenta perfecta", agregó el académico. De acuerdo con el experto, la política de Guillermo Lasso, a quien describe como neoliberal, ha reducido considerablemente la inversión pública. "El otro gran motor de la economía, el Estado, no está funcionando", subrayó. Otro motivo por el cual migran los ecuatorianos por la selva del Darién, sentenció el experto, se debe "sobre todo a problemas de violencia y delincuencia". Factor violencia y seguridad"En las ciudades de la costa ecuatoriana, sobre todo Guayaquil, la violencia ha llegado a tal nivel que se sabe claramente que existen extorsiones a pequeños negocios, las denominadas 'vacunas'", denunció Allan.Estas prácticas extorsivas "han hecho que muchas personas ante la imposibilidad de pagar tengan que salir, porque si no pagas, tu negocio es atacado o eres víctima de secuestro", agregó.De acuerdo con el académico, "se están produciendo secuestros de personas que no necesariamente tienen grandes recursos económicos. Personas de clase media están siendo víctimas de secuestro por 3.000 o 4.000 dólares, lo cual es un verdadero desastre porque significa que nadie está seguro", explicó.Así, la salida de ecuatorianos del país se ha convertido en un "proceso migratorio sui generis". Se explica "por la crisis económica —generada tanto por el sector privado al no generar más empleo, la nula inversión del Estado y la escasa ejecución del poco presupuesto que existe— y el tema de la violencia, expresado en el cobro de extorsiones a pequeños y medianos negocios y el secuestro de población de clase media", resumió el experto.Olas previasAllan rememoró distintas oleadas migratorias que ha vivido el Ecuador a lo largo de su historia reciente y las condiciones en que lo hicieron, contrapuestas a la actual situación de atravesar la peligrosa zona del Darién.Durante la gran crisis bancaria de 1999, los ecuatorianos viajaron "sobre todo a España, pero fue una migración realizada en vuelos directos. En aquel momento no nos pedían visa y fue una migración relativamente segura en medio del dolor que significa salir de tu país", comentó."El otro grupo que salía del país se dirigía a EEUU, pero normalmente esta migración consistía en tomar un vuelo a Panamá o a algún país de Centroamérica o México, donde no nos pedían visa. Por lo cual, la travesía de los ecuatorianos implicaba, en el mayor de los riesgos, el cruce de la frontera mexicana-estadounidense", recordó el académico.Es decir, "habían riesgos importantes", reconoce, "pero la migración evitaba el salto del Darién"."Que estés cruzando el Darién a pie significa que la gente está sin recursos, que los riesgos se han multiplicado, porque al tener un poco de dinero lo que hacían en el mejor de los casos es salir hasta Panamá, pero el cruce de la selva a pie significa que esta migración es cualitativamente distinta", lamentó.De acuerdo a las cifras oficiales, la migración ecuatoriana es similar a la haitiana. "Eso nos está diciendo que nosotros migramos tanto como ellos, pero desde un país relativamente rico, que se preció de ser uno de los que más crecían en Latinoamérica en la última década, de tener índices de seguridad muy parecidos a los de Uruguay".

