Fiscalía colombiana dice que hijo del presidente aceptó dineros irregulares en campaña

BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de la Nación reveló el 3 de agosto que el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro aceptó dineros irregulares... 03.08.2023, Sputnik Mundo

Según la declaración de la Fiscalía, Nicolás Petro entregará información sobre la entrada de dineros de Samuel Santander Lopesierra, el narcotraficante que hoy es candidato a la alcaldía de Maicao (noreste) y de quién "recibió altas sumas de dinero". Asimismo, el fiscal Burgos mencionó que Nicolás Petro renunciará a la Asamblea del Atlántico (órgano político de coadministración y de control político sobre el gobierno departamental). "No se avisora que Nicolás pueda obstruir a la justicia, máxime cuando ha renunciado a sus derechos y ha indicado que está dispuesto a aportar todas las evidencias relevantes. Así las cosas, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se compromete a presentar su renuncia y se apartará de toda actividad política". Day Vásquez reconoció que esos dineros nunca entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro, si no que iban a ser destinados para la compra de una mansión en la zona de Villa Campestre en Barranquilla, Por otra parte, la fiscalía insistió en que Nicolás Petro es un funcionario público y que el sueldo que recibe, al ser su única actividad, no justifica sus ingresos mensuales que serían superiores a 50.000 dólares.

