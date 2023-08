https://sputniknews.lat/20230803/hunter-biden-gano-millones-de-dolares-en-medio-de-un-desmadre-sin-fin-1142213093.html

Hunter Biden ganó millones de dólares en medio de un "desmadre sin fin"

03.08.2023

Según informó Bloomberg, citando un acuerdo extrajudicial, el hijo del mandatario obtuvo más de 2,3 millones de dólares en 2017, incluidos 1,6 millones de fuentes chinas, 500.000 dólares de una empresa energética ucraniana y 70.000 dólares de un negocio rumano, entre otros. Las fuentes de sus ingresos no fueron especificadas, pero Hunter reconoció vínculos con la empresa CEFC China Energy, la ucraniana Burisma y el despacho de abogados Boies, Schiller & Flexner.Hunter Biden estaba dispuesto a declararse culpable de no pagar impuestos en 2017 y 2018, además de posesión ilegal de armas, así como aceptar un tratamiento contra las drogas a cambio de la libertad. Sin embargo, una jueza se negó a autorizar el acuerdo.Los documentos del acuerdo citan, en particular, los recuerdos de Hunter Biden en los que describe una "primavera y verano de desmadre sin parar" en 2018, cuando, de acuerdo con Bloomberg, el hijo del mandatario de EEUU percibió más de 2,1 millones de dólares a pesar de haber caído aún más fuerte en la drogadicción.El consumo de drogas de Hunter Biden salió a la luz ya en 2014. En aquel momento, The Wall Street Journal escribió que el hijo del presidente había sido expulsado de la Reserva Naval tras dar positivo por cocaína. Hubo otras sospechas relacionadas con él que también afectaron a su padre. Se trata de su conexión con la empresa ucraniana Burisma, en cuyo consejo de administración figuraba Hunter Biden.El expresidente estadounidense Donald Trump, incluso antes de ser elegido jefe de Estado en 2020, exigió una investigación sobre las tramas de corrupción en las que, a su juicio, estaban implicados ambos Biden.De acuerdo con el magnate, Joe Biden, que era vicepresidente en ese momento, utilizó su posición para ayudar a los negocios de su hijo y presionar a las autoridades ucranianas para que despidieran al fiscal general del país, Víctor Shokin, que dirigía la investigación en su contra.

