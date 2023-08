https://sputniknews.lat/20230803/se-amplia-al-brics-argentina-entre-la-cautela-la-expectativa-y-el-futuro-1142233877.html

¿Se amplía al BRICS? Argentina entre la cautela, la expectativa y el futuro

Rusia se refirió a la posibilidad de que nuevos países puedan adherirse a la asociación comercial formada además por Brasil, India, China y Sudáfrica. En otro orden, en Colombia es oficial el cese al fuego entre el Gobierno y el ELN. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció que la posible adhesión al grupo BRICS de países como Argentina, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos lo fortalecerá.Sin embargo, el vocero pidió "no adelantarse", al ser un tema a debatirse en la próxima cumbre del bloque comercial.Los miembros del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se reunirán en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, del 22 al 24 de agosto.A criterio del entrevistado, para Argentina "BRICS es el futuro, dado que EEUU y la Unión Europea no importan [como prioridad] lo que el país produce"."Argentina aspira a integrar lo que sería el BRICS +, es decir un conjunto de países ampliados, y no al grupo de los países fundadores. Considero que se debería esperar una ampliación general del bloque en este sentido", indicó el experto.Por otro lado, la asistencia del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, a la cumbre fue confirmada a Sputnik por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia."La posibilidad de ampliación del BRICS, con Argentina como protagonista, se hizo más propicia a raíz del cambio de Gobierno en Brasil [con Lula presidente desde enero]. Rusia y China están de acuerdo e India ha mantenido un diálogo con el Gobierno de Alberto Fernández", manifestó Burdman.En esta edición de En órbita también nos referimos —entre otros temas— al inicio oficial en Colombia del alto el fuego pactado entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El acuerdo abarca del 3 de agosto a enero de 2024.Conversamos con Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz Territorial de la Fundación Paz & Reconciliación.Para el entrevistado, considerando los reveses previos del actual Ejecutivo con su política de paz total para terminar el conflicto armado, este acuerdo se convierte en su "mayor victoria".En otro orden, la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile cuestionó la reforma tributaria incluida en el pacto fiscal anunciado por el presidente Gabriel Boric.Sputnik dialogó con el analista político Guillermo Holzmann.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

