"Era único en su especie": muere a los 83 años Mark Margolis, "Héctor Salamanca" en 'Breaking Bad'

"Era único en su especie": muere a los 83 años Mark Margolis, "Héctor Salamanca" en 'Breaking Bad'

El actor estadounidense Mark Margolis —reconocido por su interpretación de Héctor Salamanca en las series 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'— falleció a los... 04.08.2023

La noticia fue confirmada por el hijo del histrión, Morgan Margolis, así como por su representante, Robert Kolker, quien habló de la pérdida que el deceso representa para los ámbitos de la actuación, el cine y la televisión. Mark Margolis nació en 1939 en Filadelfia, Estados Unidos. Comenzó su carrera como actor en Nueva York, con la legendaria maestra de actuación Stella Adler, en The Actors Studio, fundado en 1947 por Elia Kazan, Cheryl Crawford y Robert Lewis, y actualmente presidido por Al Pacino y Ellen Burstyn. Recibió una nominación al Emmy por su interpretación de Héctor Tío Salamanca, uno de los personajes favoritos de los fans de Breaking Bad y su precuela, Better Call Saul, sobre el narcotráfico en Estados Unidos.El interprete también participó en la película de culto Scarface, dirigida por Brian De Palma; en Ace Ventura: detective de mascotas y Oz. Asimismo, trabajó con el director de cine Darren Aronofsky. Sobre su papel como Héctor Salamanca, Margolis expresó que "¡Era una criatura maravillosa! El hecho de que no tuviera palabras no fue problema para mí". "Estaba encantado de no tener que aprenderme ninguna línea. Quiero decir, tenía que saber lo que estaba pasando, tenía mis señales, pero el hecho de que no tenía que dominar las líneas fue genial. Tenía que volar a Nuevo México y no preocuparme por memorizar nada", dijo el actor en 2013 sobre su personaje.

