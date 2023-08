https://sputniknews.lat/20230804/la-contraofensiva-ucraniana-muestra-el-fracaso-de-la-estrategia-militar-estadounidense--1142264128.html

La contraofensiva de Ucrania, destinada a invadir la regi贸n rusa de Crimea, se ha convertido en una sangrienta cat谩strofe. El periodista de investigaci贸n... 04.08.2023, Sputnik Mundo

El fracaso de la ofensiva ucraniana puso de manifiesto la incapacidad del Pent谩gono para organizar operaciones militares, asegur贸 el periodista.Seg煤n medios norteamericanos, el hecho de que Estados Unidos planea entrenar a pilotos ucranianos para manejar cazas F-16 en el territorio caribe帽o de Puerto Rico se contradice con la negativa de la Casa Blanca a suministrar las aeronaves. Asimismo, los extensos preparativos log铆sticos hacen irrealizable este plan en las condiciones del conflicto.Helali declar贸 a Sputnik que el pa铆s norteamericano no volver铆a a ver los grandes desfiles militares de victoria de anta帽o. Agreg贸 que en la Guerra del Golfo de 1991 contra Irak, EEUU y sus aliados ten铆an "un poder a茅reo abrumador", pero no es el caso de Ucrania, pues Kiev no tiene el dominio a茅reo suficiente para semejantes operaciones y "b谩sicamente se dirigen a la picadora de carne".La formaci贸n de las tropas ucranianas por parte de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), que en la mayor铆a de los casos s贸lo dura unas semanas, y el armamento sobrevalorado, como el tanque alem谩n Leopard 2 y el veh铆culo de combate de infanter铆a estadounidense M2 Bradley, demostraron su fracaso en el campo de batalla, se帽al贸 el periodista.El reci茅n reconstruido Ej茅rcito ucraniano s贸lo ha avanzado unos pocos kil贸metros tras dos meses de combates que le han costado m谩s de 43.000 bajas y la p茅rdida de m谩s de 1.800 veh铆culos blindados.Adem谩s, el comunicador sostuvo que el env铆o de m谩s de 40.000 millones de d贸lares estadounidenses en ayuda militar a Ucrania no pretend铆a conseguir una victoria para Ucrania, sino prolongar el ba帽o de sangre todo lo posible mientras se intenta hacer realidad la "esperanza de muchos quienes est谩n en el poder en Washington de que pueden derrocar al presidente (Vlad铆mir) Putin y al Gobierno ruso".En t茅rminos militares, la ofensiva siempre estuvo destinada al fracaso, tal y como empiezan a admitir los analistas occidentales.Se帽al贸 que la "esperanza y el idealismo" que comparten tanto los liberales como los neoconservadores estadounidenses de que podr铆an "luchar contra Rusia y derrocar a Putin" no les ha "salido bien"."Eso es algo que tienen que asumir y entender seriamente. (...) Esperemos que eso les lleve a la paz y a la mesa de negociaciones. Pero me cuesta creerlo en este momento", concluy贸 el periodista.

