"Podría haber una salida de nómadas digitales": súperpeso, ¿factor para que decir adiós a México?

El dólar estadounidense sigue por debajo de los 17,50 pesos mexicanos, números que no se observaban desde hace años en el país latinoamericano. El fenómeno... 04.08.2023, Sputnik Mundo

Se trata de un sector poblacional que se ha asentado principalmente en las zonas céntricas de la capital mexicana y que han visto en México la posibilidad de mantener un estilo de vida cómodo y por encima del promedio de los locales, al ganar en dólares y gastar en pesos mexicanos. Sin embargo, un fenómeno económico les ha jugado en contra: el superpeso mexicano; es decir, la apreciación de la moneda latinoamericano frente al dólar norteamericano y que mantiene desde hace meses la unidad del billete verde valuado en menos de 20 de pesos. De hecho, el peso mexicano se colocó el pasado 5 de julio por debajo de las 17 unidades frente al dólar, nivel que no se observaba desde 2015. Según la directora de Análisis Económico del Grupo Financiero Banco Base, Gabriela Siller, que explicó en redes sociales que esta cifra no se veía desde hacía ocho años."Si el dólar cae más frente al peso mexicano, en los próximos meses habrá éxodo masivo de estadounidenses del país. No hay nadie que se quede por 10 pesos por dólar cuando puedes ir a América del Sur, algo más barato", sentenció el influencer norteamericano Jake Nómada en su cuenta de Twitter. Y no está del todo equivocado. De acuerdo con el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés, el fenómeno del superpeso sí tiene un efecto directo entre los nómadas digitales."Tomando en cuenta esto, pues sí hay una pérdida en el poder adquisitivo de los nómadas digitales, principalmente los de EEUU", agrega. Con él coincide la economista y académica de la UNAM Isela Valdéz, quien apunta que los llamados nómadas digitales están experimentado una pérdida en la cantidad que obtenían por el tipo de cambio que había hasta hace poco menos de un año. Aunque de acuerdo con Martínez Cortés el superpeso sí podría desincentivar el turismo de negocios, para Isela Valdéz es "muy difícil" que los nómadas digitales dejen de venir a México, además de que, señala, la apreciación de la moneda mexicana frente al dólar no será algo eterno. "Yo dudo mucho que dejen de venir. Si el ingreso no se ha frenado por el tema de inseguridad, el tema económico, podría tal vez readecuar los días de permanencia, pero que dejen de venir lo veo muy complicado", explica. De acuerdo con datos oficiales, entre enero y febrero de 2023 a México entraron 2.111 personas de origen estadounidenses documentadas con la tarjeta de residencia temporal. Esta cifra es superior a las 1.475 personas que ingresaron con ese mismo estatus en el mismo periodo de 2022, año en el que, en total, 11.518 estadounidenses arribaron a México. Sin embargo, la cifra de personas estadounidenses viviendo en su vecino latinoamericano puede ser mucho mayor, ya que no todas residen de forma regular, solo se quedan por algún tiempo con su visa de turista.¿A dónde podrían ir los nómadas digitales?Ambos especialistas coinciden en que, en caso de que los residentes temporales busquen salir de México, una buena opción en el continente es Argentina. De acuerdo con Isela Valdéz, Chile y Brasil también son dos naciones que podrían resultar atractivas para los nómadas digitales estadounidenses, al ser naciones con una economía en desarrollo y al contar con servicios de conectividad. "Argentina, a pesar de su crisis interna, tiene un dinamismo económico vinculado con los mercados internacionales y pues es un es un poco de las características que buscan estas personas. También tenemos a Brasil, Chile y Uruguay", abunda. Hasta el 3 de agosto, el dólar estadounidense se cotizaba por debajo de los 17,50 pesos mexicanos.

