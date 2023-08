https://sputniknews.lat/20230805/juego-de-wikipedia-la-cia-usa-la-enciclopedia-web-global-para-librar-una-guerra-de-informacion-1142301797.html

"Juego de Wikipedia": la CIA usa la enciclopedia web global para librar una "guerra de información"

"Juego de Wikipedia": la CIA usa la enciclopedia web global para librar una "guerra de información"

Las autoridades estadounidenses y sus servicios de inteligencia, incluyendo la CIA y el FBI, utilizan Wikipedia, la enciclopedia web más famosa, como una de... 05.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-05T18:59+0000

2023-08-05T18:59+0000

2023-08-05T18:59+0000

internacional

política

larry sanger

glenn greenwald

seguridad

eeuu

cia

donald trump

buró federal de investigaciones (fbi)

wikipedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/05/1142302109_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_7e0ef2bb24c5a8fac9d7a5f3cb0c070b.jpg

Durante la conversación con Sanger, el autor del pódcast System Update, el renombrado periodista de investigación estadounidense, Glenn Greenwald, abordó el problema de la verdad en los medios de comunicación y preguntó al cofundador de Wikipedia sobre su opinión de la trayectoria actual de la enciclopedia web global. "Se supone que Wikipedia es una enciclopedia dedicada a la verdad, pero la premisa es que ya no hay verdad independiente del panorama Ideológico", planteó Greenwald. Por su parte, Sanger subrayó que Wikipedia pretendía originalmente tener una política neutral, pero existen fuerzas que intentan hacerse con "el control" del espacio informativo. De este modo, el cofundador de Wikipedia hizo hincapié en que las autoridades son los que también persiguen su propia agenda cierta y las agencias de inteligencia estadounidenses ya llevan más de una década manipulando la enciclopedia web. Sanger resaltó que una gran parte de la "guerra de información" actual se lleva a cabo en internet, "¿y dónde si no en sitios web como Wikipedia?", añadió al respecto, profundizando que encontrar formas de promover "lo que quieren decir" forma parte del "juego de Wikipedia".También destacó que uno de los primeros en descubrir la manipulación con la enciclopedia fue Virgil Griffith, que reveló por primera vez la actividad de la CIA y el FBI ya en 2007. Griffith desarrolló un programa que podía rastrear la ubicación de los ordenadores utilizados para editar artículos de Wikipedia. Asimismo, el medio PressTV recordó que con este programa, Griffith descubrió que la CIA utilizó sus ordenadores para eliminar el recuento de víctimas de la guerra de Irak, editar cientos de artículos, incluidas entradas sobre el expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad, el programa nuclear chino y la marina argentina, mientras que el FBI eliminó imágenes aéreas y por satélite de la prisión militar estadounidense de Guantánamo en Cuba.Y esto no se refiere solo a las Fuerzas de Seguridad estadounidenses, pues lo mismo están haciendo las corporaciones que buscan información incriminante para eliminarla. Cabe destacar, que Wikipedia no es la única plataforma que captó la atención de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses. Así, el dueño de X (conocida antes como Twitter), Elon Musk, hizo publica una gran cantidad de documentos internos que demostraban que los exejecutivos de la red social cooperaban con el FBI para eliminar el contenido indeseado.Una de las historias censuradas por el FBI en Twitter fue el escándalo en torno a la computadora portátil de Hunter Biden, hijo del actual presidente de EEUU. Así, a petición de las autoridades, esta historia se silenciaba por todos los medios disponibles dentro de la plataforma, según los documentos publicados por Elon Musk. Dichos documentos también demostraron que Twitter ayudó a los militares de EEUU en campañas de influencia online y la censura de "narrativas antiucranianas" por petición de varias agencias estatales de estadounidenses. El CEO de Meta*, Mark Zuckerberg, también ha admitido que Facebook, a petición directa del FBI censuró información que sería perjudicial para la campaña electoral del presidente Joe Biden en 2020.

https://sputniknews.lat/20230223/gonzalez-vs-google-la-corte-suprema-de-eeuu-tiene-en-sus-manos-el-futuro-de-internet-1136101285.html

https://sputniknews.lat/20230619/los-gobiernos-de-la-ue-buscan-un-cheque-en-blanco-para-espiar-a-periodistas-y-sus-fuentes-1140719901.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, larry sanger, glenn greenwald, seguridad, eeuu, cia, donald trump, buró federal de investigaciones (fbi), wikipedia, libertad de prensa