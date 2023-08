https://sputniknews.lat/20230805/justo-en-el-tumor-en-rusia-estudian-la-union-de-celulas-madre-y-oxido-de-grafeno-1142298326.html

Justo en el tumor: en Rusia estudian la 'unión' de células madre y óxido de grafeno

2023-08-05T13:52+0000

Según los investigadores, en la etapa actual han estudiado los efectos en las células de las nanopartículas del óxido de grafeno aplicadas para cargar el repartidor con medicamentos.Las células madre mesenquimales (CMM) son una forma especial de células madre maduras encargadas de recuperar los tejidos dañados del cuerpo. Las CMM tienen la capacidad de autorrenovarse y convertirse en varios tejidos: grasa, cartílago y hueso. Y es gracias a las CMM que se produce la reparación de tejidos, por ejemplo, durante la cicatrización de heridas.La capacidad de las CMM para encontrar zonas patológicas independientemente los convierte en un portador atractivo de agentes terapéuticos y materiales bioactivos para medicina, explican los especialistas la Universidad Estatal Rusa Immanuel Kant (IKBFU) junto con los colegas del Centro Federal de Investigación de Perm, rama del departamento de los Urales de la Academia de Ciencias de Rusia.Además, estas células pueden absorber activamente nanopartículas del óxido de grafeno, que se utilizan como enlace entre el portador y el fármaco, procede de la investigación que está publicada en la revista Molecules.El óxido de grafeno, o GO, según la terminología internacional, es un material utilizado activamente en la microelectrónica y en varios otros campos. Sus propiedades también están en demanda en el campo de la biomedicina, pero, según los científicos, la interacción de GO con células vivas todavía no se conoce bien.Los científicos rusos lograron determinar los tipos de modificación, formas y cantidades de nanopartículas del óxido de grafeno que no alteran la capacidad de las células madre mesenquimales para encontrar focos de patología."El GO es excelente no solo para formar sistemas de administración de medicamentos, sino también para desarrollar nanosensores que registran moléculas, proteínas y cepas de virus específicas. Sin embargo, esto requiere una comprensión clara de las peculiaridades de la interacción entre nanopartículas y células mesenquimales vivas", dijo el investigador del Centro de inmunología y biotecnología celular de la IKBFU Vladímir Maláschenko.Los especialistas explican que actualmente el grupo científico está elaborando una plataforma biomédica universal basada en las CMM y el óxido de grafeno y que puede ser aplicada para la 'quema' de células tumorales gracias al calentamiento sin contacto de las partículas del óxido de grafeno por la radiación infrarroja.En la IKBFU informaron que la investigación resultó ser posible gracias a la aplicación de un único sistema automatizado de observación de células vivas en tiempo real, basado en los datos de la microscopía de contraste de fase.

