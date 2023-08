https://sputniknews.lat/20230805/la-expansion-anticolonialista-de-los-brics-amenaza-la-hegemonia-occidental-1142286412.html

La expansión anticolonialista de los BRICS amenaza la hegemonía occidental

05.08.2023

Apenas unas horas después de que un medio de comunicación afirmara que Brasil está en contra de expandir la membresía BRICS, citando a algunos diplomáticos del gigante sudamericano anónimos, que dijeron que dicha expansión podría disminuir la influencia de los miembros existentes, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo rápidamente a los periodistas que su país apoya que más naciones se les unan.Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, Arindam Bagchi, enfatizó que las afirmaciones de que su país está en contra de la expansión de los BRICS también son falsas."Hemos visto algunas especulaciones sin fundamento sobre que la India tiene reservas contra la expansión. Esto simplemente no es cierto", dijo.Al comentar sobre estas reacciones, el analista y periodista de asuntos exteriores con sede en Londres Adriel Kasonta dijo a Sputnik que estas afirmaciones sin base en la realidad parecen ser un intento de Occidente de sembrar la discordia entre los miembros de BRICS.Kasonta especuló además que el bloque occidental puede estar buscando "crear una situación en la que no se tome una determinada decisión" en la próxima cumbre BRICS, a celebrarse en Johannesburgo, Sudáfrica, a finales de este agosto.Al señalar cómo las potencias occidentales ya intentaron obligar a Sudáfrica a hacer cumplir el fallo de la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso, Vladímir Putin, en caso de que apareciera en la cumbre de los BRICS, Kasonta argumentó que existe una "guerra híbrida" de facto librada por Occidente contra los países de la alianza comercial.Con respecto a los motivos probables de las potencias occidentales, Kasonta argumentó que los BRICS actualmente son un "competidor serio" no solo para la hegemonía estadounidense, sino también "para la hegemonía occidental y el imperialismo occidental"."Creo que los BRICS son el último paso para obtener la plena soberanía del Sur Global, de naciones que nunca fueron tomadas en cuenta cuando los países occidentales formaron organizaciones internacionales, como Bretton Woods, e instituciones como el FMI (Fondo Monetario Internacional) o el Banco Mundial", explicó.Según Kasonta, el "objetivo final" de los BRICS es "ser el hito final en el largo intento de los líderes del Sur Global, como [el líder de la independencia de Ghana] Kwame Nkrumah, de romper con el neocolonialismo".Al mismo tiempo, Kasonta advirtió que, en su opinión, la "amenaza de desacuerdos legítimos entre China y la India" representa un grave peligro para los BRICS, aunque expresó la esperanza de que los líderes de los Estados miembros "verán el panorama general y se elevará por encima de estas disputas y estos intentos de Occidente de sembrar la discordia”.

