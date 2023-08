La justicia dejó en libertad a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano

"Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy (Álvaro) Uribe, no soy (Juan Manuel) Santos, no soy (Iván) Duque, no soy ninguno de las que ha venido atrás. Pero nosotros venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad, entonces tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido", dijo el mandatario colombiano el jueves 3 de agosto durante un evento en el municipio de Sincejelo.