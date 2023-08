https://sputniknews.lat/20230805/las-hierbas-que-estan-matando-a-zelenski-y-su-contraofensiva-1142275172.html

Las 'hierbas' que están 'matando' a Zelenski y su contraofensiva



Los arbustos y la maleza que crecen en el campo de la región de Zaporozhia están siendo elementos fundamentales para el estancamiento de la tan mentada... 05.08.2023, Sputnik Mundo

Las 'hierbas' que están 'matando' a Zelenski y su contraofensiva

La jungla de Borrell: la ventaja táctica de Rusia en UcraniaSi algo le faltaba a la 'Inteligencia' británica, era elaborar un informe respecto a los motivos del estancamiento de la contraofensiva ucraniana, al mejor estilo de guiones de películas como 'La pistola desnuda': totalmente esperpéntico, inverosímil y fantasioso. Pero, es que por ser un documento oficial de la Inteligencia de una de las que cree ser una de las principales potencias militares del mundo, acaba por ser una burla a la inteligencia humana. Claro, eso si es que verdaderamente no se creen la auténtica barbaridad que han soltado.Dice el documento: "La maleza que vuelve a crecer en los campos de batalla del sur de Ucrania es probablemente un factor que contribuye al progreso generalmente lento del combate en el área. Las tierras predominantemente cultivables de la zona de combate llevan 18 meses en barbecho, y la reaparición de maleza y arbustos se aceleró debido a las condiciones cálidas y húmedas del verano. La cobertura adicional ayuda a camuflar las posiciones defensivas rusas y hace que los campos minados defensivos sean más difíciles de despejar".Seguramente muy pocas personas en el mundo habrán tenido éxito en su intento de no reírse a carcajadas al leer o escuchar este informe. Pero no todo el mundo, incluso en Occidente, están en condiciones cognitivas tan deterioradas como para dar por bueno este inteligente documento británico.Por ejemplo, según la revista Forbes, las fuerzas ucranianas continúan sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla, al indicar que a finales de julio una combinación de minas y artillería inmovilizó su asalto cerca de la aldea de Rabótino, obligando a las tripulaciones supervivientes a abandonar y retirarse con sus muertos y heridos.Mientras, de acuerdo a otra publicación, en este caso de la revista Military Watch, las fuerzas ucranianas están ganando poco terreno y sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla. Subraya que un tercio de vehículos Bradley enviados por Washington a Kiev han sido abandonados, dañados o destruidos.Military Watch agrega que el fracaso de la contraofensiva ucraniana, indican, ha sido muy perjudicial para la reputación de muchos vehículos de combate enviados por Occidente, incluidos el Bradley y el Leopard 2, ya que no han servido para que el Ejército ucraniano, pese al apoyo de EEUU y sus socios de la OTAN, logre triunfos militares.Por su parte, el general retirado de las fuerzas terrestres polacas y comandante de las fuerzas especiales, Roman Polko, criticó al Ejército ucraniano por el ritmo de su contraofensiva, al sugerir que sus operaciones ni siquiera pueden ser descritas bajo ese concepto, debido a su falta de efectividad.En este contexto, The New York Times que cita a funcionarios y expertos estadounidenses, las Fuerzas Armadas de Ucrania están volviendo a sus tácticas previas de contraofensiva, debido a que las indicaciones impartidas por Occidente no rinden frutos.Según el medio, esta situación también cuestiona la "calidad de la formación occidental" que han recibido los ucranianos, y plantea dudas sobre si las armas valoradas en decenas de miles de millones de dólares, han logrado transformar el Ejército ucraniano en una fuerza capaz de luchar conforme a los estándares de la OTAN. Asimismo, los funcionarios estadounidenses temen que el giro hacia las tácticas antiguas podría agotar las preciosas existencias de municiones de las fuerzas ucranianas.¿Conclusión?Entonces, ¿a quién le vamos a creer los motivos por la fracasada contraofensiva ucraniana? ¿A todos estos analistas y estas publicaciones que acabamos de repasar, o a los malvados arbustos y malezas de la jungla de la que ya alertó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tal como lo afirma la inteligencia británica? Juzguen ustedes mismos.El analista internacional Enrique Refoyo, ironiza: "En el jardín están los gnomos, en la selva están los ogros, los salvajes, la maleza, los arbustos… Y bueno, ya se han perdido, no saben qué hacer, no saben cómo combatir".El analista señala que "lo que las imágenes de los combates muestran es una cosa muy distinta, y es precisamente cómo los ejércitos occidentales se han preparado para operaciones en zonas desérticas. Y precisamente esto [Zaporozhia] no es zona desértica, ya sea por los inviernos de nieve que tienen en la zona. Al fin y al cabo, lo que quieren mostrar desde Reino Unido es una justificación 'plausible', para que, como no hay ningún éxito que puedan vender al público, pues la culpa es de los arbustos"."Luego, ¿qué van a decir [la Inteligencia del Reino Unido]? Que la culpa es de los pájaros. Dirán que Putin tiene pájaros-dron, que unos son pájaros de verdad y otros son pájaros ficticios pero que no sabes diferenciarlos a simple vista. Cualquier historia, cualquier película se van a inventar para no reconocer que efectivamente las Fuerzas Armadas rusas no eran ese Ejército ridículo e inútil que siempre han estado comentando, sino que precisamente es el Ejército que ha construido esas defensas […] que tanto les fastidia, y en definitiva es el Ejército que les está deteniendo su flamante operación de contraofensiva", remacha Enrique Refoyo.

