"Los medios de comunicación pueden hacer que la gente ame u odie a todo un país"

Los jóvenes de los países BRICS se reúnen en la ciudad rusa de Ulianovsk para discutir el papel de los medios de comunicación en la configuración del mundo... 05.08.2023, Sputnik Mundo

Esta semana, representantes juveniles de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica se reúnen en la ciudad rusa de Ulianovsk para debatir el papel de los medios de comunicación en la construcción de un mundo multipolar.Durante el 3º Campamento Juvenil Internacional de los BRICS, los participantes tienen acceso a seminarios con expertos en comunicación de los países del grupo económico y a formación práctica para aprender a realizar entrevistas, informar sobre acontecimientos internacionales e identificar noticias falsas.El encuentro cuenta con la participación activa de brasileños, tanto entre los expertos como entre los representantes de la juventud. Uno de los organizadores de la delegación es Henrique Domingues, estudiante de máster en Comercio Internacional en la Universidad Estatal de Economía y Finanzas de San Petersburgo.Según los organizadores del evento, los reportajes producidos por los medios de comunicación occidentales sobre los países BRICS tienden a reforzar los estereotipos y prejuicios sobre estos países, por lo que es necesario fortalecer la cooperación en el ámbito de los medios de comunicación, para difundir información objetiva sobre los BRICS.Para Domingues, el papel de los medios de comunicación es clave a la hora de configurar la percepción pública de cuestiones que van desde el deporte a la política internacional.Convivir con jóvenes de China, la India y Sudáfrica no es nada nuevo para este brasileño, que participa activamente en los foros de los BRICS."El intercambio multicultural y absolutamente diverso que existe en cualquier evento de los BRICS es siempre lo que busco añadir a mi formación", explicó el brasileño. "La iniciativa BRICS es importante y representativa para este nuevo momento geopolítico, después de todo cada uno de los países ejerce un liderazgo regional".Harshita Sharma, una joven india de Jaipur, también da prioridad a los eventos BRICS para complementar su cualificación profesional."Soy una entusiasta de las Relaciones Internacionales, me interesa trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de mi país, así que quiero adquirir más experiencia práctica sobre el terreno. Es importante para mí ver cómo se unen los pueblos del mundo, cómo funciona en la práctica el poder blando de los países y qué legado puedo dejar para hacer del mundo un lugar mejor", dijo Harshita Sharma a Sputnik.Para ella, los jóvenes de los países BRICS deben debatir formas de "superar la hegemonía y la tendencia al unilateralismo en el sistema internacional. Podemos unirnos para romper con este monopolio".A pesar de centrarse en los medios de comunicación, los jóvenes seleccionados para participar en el foro tienen formación en diversas áreas. El chino Hua Mingqiang, por ejemplo, está empezando su doctorado en ciencia de datos en la Universidad Nacional de Investigación, la Escuela Superior de Economía de Rusia."Desde que vine a vivir a Rusia, he participado en muchos foros internacionales, no sólo en el formato BRICS", dijo Hua Minqiang a Sputnik Brasil. "Me encanta interactuar con personas de otros países e intercambiar ideas. Aprendo muchas cosas útiles en estas reuniones, que luego puedo utilizar para mi investigación académica."El 3º Campamento Juvenil BRICS es también un espacio para que las autoridades vinculadas a la implementación de políticas públicas se reúnan y evalúen la eficacia de sus actividades. Es el caso de Onalerona Mahuma, representante de la Agencia Nacional Sudafricana de Desarrollo de la Juventud (NYDA).Sudáfrica ocupa la presidencia del BRICS este año, por lo que organizó la Conferencia de la Juventud del BRICS en Durban a mediados de julio y acogerá la Cumbre de Jefes de Estado del bloque del 22 al 24 de agosto."Organizar este tipo de actos internacionales es muy bueno para los jóvenes de Sudáfrica, porque el desempleo juvenil es bastante alto", detalló Mahuma, "y también nos ayuda a informar mejor a nuestros jóvenes, que aún no saben qué es el grupo BRICS. Queremos incluir a este grupo en este viaje internacional".Los 60 participantes del 3º Campamento Juvenil BRICS se reunieron en un hotel de la campiña de la región de Ulianovsk del 1 al 3 de agosto, a orillas del río Volga. Del 3 al 6 de agosto, el grupo permanecerá en el centro de la ciudad para presentar proyectos mediáticos destinados a optimizar la difusión de noticias sobre los países BRICS en todo el mundo.

Ana Esteves

Noticias

sudáfrica, ulianovsk, china, brics, la india, brasil, rusia, juventud, campamento, periodismo