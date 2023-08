https://sputniknews.lat/20230804/en-brasil-las-noticias-sobre-rusia-estan-filtradas-por-los-intereses-hegemonicos-de-eeuu-1142255776.html

"En Brasil las noticias sobre Rusia están filtradas por los intereses hegemónicos de EEUU"

"En Brasil las noticias sobre Rusia están filtradas por los intereses hegemónicos de EEUU"

El nuevo contexto geopolítico acelera la guerra de información para socavar la cooperación entre los países BRICS. Sputnik habló con periodistas de Brasil... 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T16:29+0000

2023-08-04T16:29+0000

2023-08-04T16:29+0000

internacional

política

brics

brasil

china

rusia

periodismo

ulianovsk

juventud

la india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142256131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_488e4bb2204904a58686592be8e81f0b.jpg

El 30 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó un artículo en el que refutaba noticias falsas difundidas por medios indios sobre la destrucción de la central hidroeléctrica de Kajovka, en la región de Jersón. El artículo forma parte del esfuerzo sistemático de Rusia por identificar, contener y refutar las noticias falsas sobre el conflicto ucraniano.Las noticias falsas suelen asociarse a la política interna de los países, abordando temas como el presunto fraude electoral. Sin embargo, el contexto geopolítico favorece el uso de la desinformación como arma de guerra informativa a escala internacional.Según un folleto elaborado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la guerra de información consiste en "una operación llevada a cabo con el objetivo de obtener una ventaja informativa sobre el adversario".En este contexto, periodistas y expertos en comunicación se reunieron con representantes de los jóvenes de los países del BRICS — grupo que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica — para debatir sobre la lucha contra las noticias falsas y el monopolio informativo colectivo occidental en los países del Sur Global.La reunión se celebró en el marco del 3º Campamento Juvenil Internacional de los BRICS, que está teniendo lugar en la ciudad rusa de Ulianovsk del 1 al 6 de agosto.Por su parte, la subdirectora de Sputnik International, Viktoria Polikárpova, instruyó a los representantes juveniles de los BRICS a ejercitar el pensamiento crítico mediante la lectura de artículos periodísticos y el cuestionamiento de las fuentes utilizadas por los informes."Las estrategias de desmitificación que utilizamos en la agencia de noticias Sputnik son muy sencillas: buscar y verificar el texto original, comprobar la fiabilidad de la fuente, si existen otras publicaciones sobre el mismo tema, si el contenido se adapta al tipo de medio en el que se publicó, y no publicar historias que estén fuera de tu campo de especialización", recomendó Polikárpova a los jóvenes periodistas de los países BRICS.Espacio informativo independienteLa reedición acrítica de artículos producidos por las grandes agencias de noticias occidentales es una realidad en Brasil, especialmente cuando el tema es el conflicto ucraniano o el poder económico chino.Los artículos producidos por los medios occidentales no solo aportan una visión particular de los hechos, sino también una interpretación que sirve a los intereses nacionales de sus países de origen. Según Sobreira, "estas informaciones no son auténticas y perjudican al público brasileño, ya que no tienen en cuenta los intereses de nuestro país"."Brasil debe establecerse en este entorno, para que podamos incluir nuestra posición internacional como actor emergente", señaló Sobreira. "Nuestra posición es única, conciliadora y toma en cuenta intereses diversos".La opinión del brasileño coincide con la de Ji Deqiang, profesor de la Universidad de Comunicación de China. Según él, los medios de comunicación de los países BRICS deberían prestar atención a las prioridades de sus diplomacias a la hora de informar sobre asuntos internacionales.El experto cree que es posible colaborar para "combatir las noticias falsas, la desinformación y la difusión de imágenes distorsionadas de unos sobre otros", pero reconoce las dificultades para acercar a las agencias de noticias de los países BRICS."Más allá de los valores comunes y la buena voluntad, necesitamos motivaciones económicas para colaborar. Podríamos plantearnos aumentar los ingresos publicitarios de los países BRICS, por ejemplo", sugirió Ji Deqiang.La diferencia de enfoque mediático entre los países BRICS no debe considerarse un obstáculo para la cooperación, sino una oportunidad para "representar la diversidad de la prensa mundial"."Los sistemas mediáticos de los países BRICS pueden considerarse una alternativa al sistema occidental, ya que estamos interesados en promover el diálogo y la comunicación globales", concluyó el profesor de la Universidad de Comunicación de China.

brasil

china

ulianovsk

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ana Esteves

Ana Esteves

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Esteves

política, brics, brasil, china, rusia, periodismo, ulianovsk, juventud, la india, sputnik (medio de comunicación)