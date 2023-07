https://sputniknews.lat/20230729/no-se-de-donde-ha-sacado-eso-los-expertos-desmienten-el-mito-del-influencer-pro-kiev-en-brasil-1142067491.html

"No sé de dónde ha sacado eso": los expertos desmienten el mito del 'influencer' pro-Kiev en Brasil

"No sé de dónde ha sacado eso": los expertos desmienten el mito del 'influencer' pro-Kiev en Brasil

Las derrotas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de batalla no impiden una nueva ofensiva en el ámbito informativo. 29.07.2023

El 26 de julio, The New York Times anunció el inicio de otra fase de la contraofensiva ucraniana, centrada en la región de Zaporozhie. Los ataques, llevados a cabo por unidades entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no tuvieron el efecto deseado, según el Ministerio de Defensa ruso y la redacción del diario estadounidense.Los reveses de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre el terreno, sin embargo, no impiden nuevas ofensivas en el frente de la guerra de la información. En las últimas semanas, nuevos influencers y autoproclamados expertos militares pro-Kiev han hecho incursiones en el ámbito noticioso de Brasil para impulsar la narrativa antirrusa en el país sudamericano.Uno de los combatientes informativos al servicio de Kiev es el instructor de tiro João Bercle Gonçalves, que colecciona participaciones en canales de YouTube para relatar su supuesta experiencia como combatiente en el frente ucraniano.Durante sus largas exposiciones, que duran hasta siete horas, el instructor de tiro — que se considera a sí mismo un "operador militar internacional" — transmite información dudosa, cae en contradicciones y comete crasos errores de análisis y geografía.¿Llamó Zelenski a Putin para evitar el inicio de la operación rusa en febrero de 2022?El luchador por la información João Bercle Gonçalves afirmó en una de sus exposiciones que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski intentó negociar con su homólogo ruso Vladímir Putin para evitar el inicio de la operación de febrero de 2022.Sin embargo, las negociaciones que precedieron a la escalada del conflicto se remontan a diciembre de 2021, y se llevaron a cabo entre Rusia, Estados Unidos y las potencias europeas, no directamente con Ucrania.Las propuestas presentadas por Rusia en 2021 para evitar la confrontación "abarcaban cuestiones de naturaleza política, geopolítica y geoestratégica", como la garantía de no expansión de la OTAN y la prohibición del despliegue de misiles estratégicos de corto y medio alcance en Europa."En otras palabras, las propuestas rusas implicaban un compromiso con Occidente, percibido por los rusos como el mecenas del régimen ucraniano, y no con la propia Ucrania", aclaró Gloria de Paula. "Funcionarios estadounidenses y de la OTAN dijeron que las exigencias rusas eran inaceptables y que querían proporcionar a Kiev los medios para resistir".Además, "los rusos ya habían expresado su desconfianza hacia las autoridades ucranianas, que habían violado tratados anteriores", como los Acuerdos de Minsk, firmados para resolver el impasse sobre la administración de la región de Donbás."Ucrania y el propio Zelenski podrían haber promovido políticas concretas y señales diplomáticas como una propuesta de enmienda constitucional para garantizar la neutralidad del país, la creación de una zona desmilitarizada en las antiguas líneas de contacto en Donbás", consideró Gloria de Paula. "El Gobierno ucraniano no solo no ha tomado ninguna medida de este tipo, sino que el propio Zelenski había declarado antes del 24 de febrero que las exigencias rusas eran un farol y que seguiría buscando el ingreso en la OTAN."¿Es la expansión de la OTAN una excusa utilizada por Rusia para llevar a cabo la operación?El combatiente informativo João Bercle Gonçalves también esgrime el argumento de que la expansión de la OTAN no es una preocupación real para Rusia, sino una excusa utilizada por Moscú para legitimar el inicio de la operación en Ucrania. Según Gonçalves, "si fuera cierto, habrían reaccionado militarmente a la entrada en la OTAN de dos nuevos países fronterizos con Rusia", a saber, la adhesión de Finlandia y Suecia."En primer lugar, por las disposiciones geográficas e históricas: Suecia no tiene fronteras terrestres con Rusia, solo marítimas", explicó Gloria de Paula.Para el experto, este argumento "ignora las diferencias básicas en los campos de la geopolítica, la geoestrategia e incluso las distinciones en las relaciones históricas, sociales y culturales, entre Ucrania, Finlandia y Suecia".Las condiciones climáticas, geográficas y de población de Finlandia reducen su capacidad de representar una amenaza real para Moscú. Si Finlandia fuera utilizada por la OTAN como punta de lanza para un ataque, "sería necesaria una amplia operación anfibia en el mar Báltico"."Ucrania es un país de más de 40 millones de habitantes [...] atravesado por las estepas euroasiáticas, que fueron utilizadas varias veces en incursiones militares contra Rusia", recordó. "Fue la principal ruta de incursión no solo del Ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, sino también de las tropas napoleónicas e incluso de las hordas mongolas".Además, "las fronteras ucranianas son adyacentes al núcleo geopolítico ruso: la región que alberga la mayor parte de la población, las industrias y los centros de decisión del país"."Con Ucrania en una alianza hostil, este núcleo sería vulnerable no sólo a ataques convencionales, sino también a la posible asignación de armamento estratégico en territorio ucraniano, lo que cambiaría drásticamente la estabilidad nuclear entre Rusia y Estados Unidos, por ejemplo", indicó el experto.¿Necesita Rusia a Transnistria para disuadir a Europa?Otra hipótesis geopolítica planteada por João Gonçalves en sus exposiciones online es que el verdadero objetivo de Rusia en el conflicto es ocupar directamente el territorio de Transnistria, situado entre Ucrania y Moldavia. La posesión definitiva de este territorio garantizaría a Rusia la capacidad de atacar "cualquier país de Europa".Según Gloria de Paula, este argumento es incorrecto, ya que el arsenal ruso de misiles de corto, medio y largo alcance ya garantiza al país euroasiático "un alcance prácticamente global"."Además, si fuera necesario apuntar a Europa con misiles de corto alcance o misiles intermedios, esto podría hacerse colocando estas armas en Kaliningrado, un enclave ruso fronterizo con Polonia, lo que excluye cualquier necesidad de ocupar Transnistria para esta tarea", señala Glória de Paula.¿Ucrania ha derribado misiles hipersónicos rusos Kinzhal, que ya no suponen una amenaza?El instructor de tiro João Gonçalves también afirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas fueron capaces de "derribar ocho misiles [hipersónicos rusos] Kinzhal al mismo tiempo", demostrando supuestamente que estas armas serían ineficaces en el campo de batalla. La cifra citada no coincide ni con las estimaciones de Ucrania, que refirió seis unidades, ni con las del Pentágono, que reportó el derribo de una unidad.Lo cierto, sin embargo, es que ningún misil Kinzhal ha sido derribado por las Fuerzas Armadas ucranianas, cuyo sistema de vigilancia tiene dificultades para detectar sus lanzamientos. El 10 de mayo de 2023, Ucrania presentó a la prensa internacional restos de un misil, afirmando que eran partes del supuesto Kinzhal derribado. Según expertos militares y combatientes entrevistados por el diario ruso Izvestia, los restos son efectivamente de misiles rusos, pero no los Kinzhal.De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, Ucrania "confunde todo el tiempo el tipo de misiles, por eso fallan" sus intentos de interceptación. "Lo he dicho antes y lo repetiré de nuevo: no lanzamos tantos misiles Kinzhal como 'supuestamente' derriban en sus declaraciones cada vez".¿Los ucranianos luchan contra Rusia para evitar un nuevo Holodomor?Otro argumento que el instructor de tiro pro-Kiev propaga en las redes sociales brasileñas es que Ucrania lucha contra Rusia para evitar un nuevo Holodomor. El Holodomor es un término que hace referencia a la grave hambruna que se produjo entre 1932 y 1933 en la antigua Unión Soviética.Según él, "no hay pruebas de que la hambruna del 32-33 fuera planeada, ni materialidad sobre los motivos que llevarían a los bolcheviques a emprender una política de genocidio contra Ucrania".Además, los ucranianos no fueron los únicos afectados por este terrible periodo de sequía y hambruna. La crisis también afectó a la región del Cáucaso Norte, a las orillas del río Volga y a territorios que hoy se encuentran en Polonia, Rumania y Kazajistán."Si esta hambruna fue planeada deliberadamente, ¿cómo es posible que traspasara las fronteras del gobierno que supuestamente la planeó? Si se planeó para exterminar a los ucranianos, ¿por qué se vieron afectados también tantos otros pueblos?", indagó Ianhez. "Según las últimas cifras, los kazajos sufrieron proporcionalmente incluso más que los ucranianos".Además, la cadena de mando soviética responsable de la gestión de la crisis no era mayoritariamente de etnia rusa.La difusión de la idea del Holodomor como política deliberada se explotó especialmente en el periodo de la Guerra Fría para enfrentar las diásporas ucranianas en países como Canadá contra el régimen soviético."Uno de los principales investigadores que patrocinó esta idea fue Robert Conquest, que había sido miembro de la inteligencia británica y asesor del presidente estadounidense Ronald Reagan. Él publicó el primer libro de alcance mundial, tratando el Holodomor como una política genocida, allá por la década de 1980", explicó Ianhez.Anteriormente, el tema del Holodomor había sido explotado por la Alemania nazi durante la ocupación de Ucrania, "para legitimar la narrativa de que estaban liberando al país del yugo soviético".El debate sobre el tema, sin embargo, se dificulta, ya que "cualquiera que intente contextualizar la hambruna de 1932-1933 es inmediatamente tachado de negacionista del genocidio. Plantear la posibilidad de que ocurra algo similar en las condiciones del mundo actual me parece simplemente una gran pieza de propaganda".

