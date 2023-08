https://sputniknews.lat/20230805/solo-8-de-32-pilotos-ucranianos-estan-listos-para-entrenar-en-los-f-16-por-la-barrera-idiomatica-1142304897.html

Solo 8 de 32 pilotos ucranianos están listos para entrenar en los F-16 por la barrera idiomática

Ocho pilotos ucranianos han sido seleccionados para participar en la primera tanda de entrenamiento en el manejo del caza F-16, de fabricación estadounidense. 05.08.2023, Sputnik Mundo

Un funcionario estadounidense anónimo que habló con Político detalló que ocho pilotos fueron seleccionados por su fluidez en inglés, mientras que otros 20 pilotos que hablan algo de inglés fueron seleccionados para ser enviados al Reino Unido, donde recibirán cursos del idioma a finales de este agosto de 2023. Otros cuatro pilotos también fueron seleccionados para formar parte del programa, para completar un total de 32, aunque no se aclaró su condición ni su capacidad de hablar inglés.Se desconoce cuándo comenzará la formación. Según los informes, EEUU está esperando a que sus aliados europeos presenten un plan formal de entrenamiento, que Washington tendrá que aprobar. A principios de esta semana se informó de que el equipo de entrenamiento, incluidos los simuladores de vuelo de los F-16 y los manuales de entrenamiento, todavía tienen que ser transferidos a Europa antes de que pueda comenzar la capacitación.Funcionarios de la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declararon anteriormente a los medios de comunicación de ese país que esperan que la propuesta de los países europeos llegue en las próximas semanas.Once países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se han comprometido a apoyar la formación, que se espera tenga lugar principalmente en Dinamarca y Rumania. Las autoridades estadounidenses han insistido en que los F-16 solo se utilicen en la defensa de Ucrania y no se empleen para atacar objetivos rusos fuera de las fronteras ucranianas anteriores 2014. Sin embargo, Kiev ha incrementado los ataques dentro de Rusia, incluyendo los de drones dentro de Moscú.El F-16 se une a una creciente lista de armas occidentales que Estados Unidos y los países de la OTAN se negaron inicialmente a enviar a Ucrania, para luego dar marcha atrás en esas declaraciones a medida que ha continuado la operación militar especial.La lista incluye el sistema de misiles Patriot, Nasams, Himars, vehículos de combate Bradley, tanques Leopard 2, proyectiles de uranio empobrecido y municiones de racimo, entre otros equipos militares.Ninguna de estas supuestas "armas que cambian las reglas del juego" ha permitido a la tan anunciada contraofensiva ucraniana lograr avances significativos, a dos meses de su inicio.En febrero, Biden comentó durante una entrevista que Ucrania "no necesita F-16 ahora", mientras que un alto cargo del Departamento de Defensa, Colin Kahl, declaró al mes siguiente que se tardarían dos años en entrenar y equipar adecuadamente a los pilotos ucranianos.Un memorando interno de las Fuerzas Aéreas sobre un hipotético programa de entrenamiento creado a principios de este año decía que el programa de capacitación acelerada para los pilotos ucranianos podría completarse en cuatro o cinco meses.

