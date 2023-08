https://sputniknews.lat/20230806/explosion-de-halifax-la-detonacion-no-nuclear-mas-potente-de-la-historia--video--1142316203.html

Explosión de Halifax: la detonación no nuclear más potente de la historia | Video

Cada agosto el mundo conmemora los bombardeos nucleares de EEUU en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En estos días, cabe recordar también la...

Sputnik explora la explosión de Halifax, la mayor detonación no nuclear jamás registrada.Coincidencias fatalesAunque Canadá formaba parte del Imperio británico durante la Primera Guerra Mundial, este país no llegó a sentir los estruendos de las batallas en su territorio hasta el 6 de diciembre de 1917. Aquel día, una serie de coincidencias fatales llevó a un accidente que culminaría en una explosión mayúscula en medio de la ciudad portuaria de Halifax.Durante la guerra, esta ciudad de 65.000 habitantes se convirtió en un importante centro logístico y una de las principales bases de la Marina Real Británica. Por ello, decenas de buques de todos tipos navegaban a diario por las aguas de su bahía.Uno de estos buques era el noruego SS Imo, que llegó a Halifax el 3 de diciembre para realizar un repostaje y seguir con su trayecto. Sin embargo, este procedimiento se retrasó y su salida se programó para el 6 de diciembre.Mientras tanto, el 5 de diciembre otro buque llegó: el transporte francés SS Mont Blanc. También tenía que entrar en la bahía antes de proseguir con su rumbo de Nueva York a Burdeos. Pero el Mont Blanc llegó con retraso, por la noche, y por ello no pudo entrar al puerto, pasando la noche fuera de la bahía.De tal modo, el 6 de diciembre se dio la coincidencia de que un buque tenía prisa por salir de la bahía al océano, mientras que el otro se apresuraba por entrar por un estrecho paso entre las orillas de la ciudad. Fue entonces cuando comenzó la cuenta atrás para la tragedia.Buques ordinarios con potencia explosiva extraordinariaA primera vista, el Mont Blanc era un buque de transporte ordinario: unos 100 metros de eslora, casi 14 metros de manga, un desplazamiento de 3.121 toneladas. Nada especial, excepto lo que había en su bodega.Dos mil trescientas toneladas de ácido pícrico altamente explosivo, 200 toneladas de trinitrotolueno o simplemente TNT, 10 toneladas de piroxilina y unas 35 toneladas de benzol.El cargamento era muy importante para el Ejército y en aquel momento convirtió al Mont Blanc en una enorme bomba flotante.Allí se dieron las primeras negligencias. Normalmente, buques con semejantes cargas no deberían poder entrar en una bahía rodeada por una ciudad, y además siempre debían ir con la escolta de un buque militar. Pero el SS Mont Blanc entró en la ciudad y lo hizo solo, pues los buques de guardia costera estaban todos ocupados.Mientras tanto, tras rodear a un barco que pasaba antes, el SS Imo acabó en el lado equivocado del estrecho, y los dos buques estaban ahora en rumbo de colisión.El Imo golpeó con su morro el costado derecho del Mont Blanc, rompió el casco y dañó la carga: el benzol empezó a manar de los barriles rotos de la bodega. Intentando liberarse del impacto, el Imo dio marcha atrás y el morro de la nave salió del dañado Mont Blanc.Pero al rozarse las estructuras metálicas de las naves echaron chispas y prendieron fuego al benzol.El capitán dio inmediatamente la orden de abandonar el barco: el fuego estaba fuera de control y los intentos de inundar el barco no dieron resultados, así que permanecer a bordo era un claro suicidio. El buque envuelto en humo fue a la deriva por los estrechos y acabó encallando cerca de uno de los muelles del puerto.Los barcos de bomberos se acercaron al buque en llamas y comenzaron su trabajo, pero rápidamente se dieron cuenta de que el fuego era inusualmente activo.Pronto llegaron los buques militares para remolcar el Mont Blanc y sacarlo rápidamente al mar, lejos de la ciudad. Parecía que la situación estaba a punto de controlarse, pero ya era demasiado tarde.Una explosión que solo fue superada por las bombas atómicasA las 9.04 horas, las llamas se propagaron a todo el contenido de las bodegas del buque, lo que provocó la ignición de otros productos químicos y la detonación de toda la carga.El Mont Blanc quedó destruido al instante: la temperatura en sus proximidades alcanzó los 5.000 °C. La onda expansiva, cuya velocidad superó con creces la del sonido, barrió toda la provincia y sacudió otras ciudades situadas a cientos de kilómetros de Halifax.La explosión fue tan potente, que dejó al descubierto el fondo del estrecho, provocando un tsunami de unos 20 metros de altura, que cubrió la costa. Una vez pasado el primer impacto de la explosión, los supervivientes vieron ante sí un panorama completamente apocalíptico.El puerto al que llegó el Mont Blanc había desaparecido y en su lugar había una enorme columna de humo que se elevaba a lo largo de varios kilómetros, y del cielo llovían fragmentos ardientes y fundidos de barcos, edificios y rocas.Muchas partes de la ciudad, situadas cerca del lugar de la explosión, resultaron gravemente dañadas, y la aparición del fuego convirtió casi todo Halifax, que estaba sumido en una oscuridad total, en un auténtico infierno.Pero la magnitud de la catástrofe solo se pudo apreciar después de la operación de rescate. Todo lo que se encontraba en un radio de 2,6 kilómetros alrededor del epicentro —una superficie total de unas 160 hectáreas— quedó completamente destruido.Murieron casi 2.000 personas y otras 9.000 resultaron heridas. Unos 12.000 edificios quedaron destruidos o gravemente dañados. El puerto, las plantas costeras y los distritos de Halifax simplemente dejaron de existir.¿Cuál fue la potencia de la explosión?La explosión de Halifax se considera la más potente de la era prenuclear y sigue siendo una de las más potentes de la historia. La potencia de la explosión fue, según cálculos aproximados, de unos 2,9 kilotones en equivalente TNT: esto es, aproximadamente una quinta parte de la potencia de la explosión atómica de Hiroshima.De hecho, se estima que la explosión en Beirut de 2020 que trastornó a todo el mundo, tuvo una potencia de unos 1,1 kilotones en equivalente TNT, o casi tres veces menos potente.La explosión de Halifax sería superada sólo tras la primera prueba de la bomba nuclear Trinity en 1945. Durante muchos años después de la catástrofe, esta explosión se consideró un punto de referencia en las comparaciones, incluso a finales de los años 40 durante las pruebas de armas nucleares.La escala de las secuelas de la catástrofe de Halifax es un buen recordatorio de lo potentes y destructivas que son las armas nucleares, pues incluso una explosión menor en comparación con las bombas atómicas lanzadas por EEUU contra Japón, pudo ocasionar una de las mayores tragedias en la historia de Canadá.

