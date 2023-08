https://sputniknews.lat/20230806/toda-la-ayuda-de-eeuu-a-afganistan-fue-saqueada-en-washington-1142317275.html

Toda la ayuda de EEUU a Afganistán "fue saqueada en Washington"

Toda la ayuda de EEUU a Afganistán "fue saqueada en Washington"

El movimiento talibán* apenas estuvo detrás de los negocios corruptos relacionados con la ayuda militar estadounidense a Afganistán, declaró a Sputnik el... 06.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-06T15:58+0000

2023-08-06T15:58+0000

2023-08-06T15:58+0000

internacional

sigar

afganistán

john sopko

política

seguridad

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

corrupción

El inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán (SIGAR), John Sopco, advirtió de las "consecuencias imprevistas" de la posible corrupción relacionada con el cuantioso gasto estadounidense en Ucrania.Horas después de que los demócratas del Senado bloquearan un intento de establecer una mayor supervisión de los miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense a Ucrania, Sopko recordó que Washington ha enviado más dinero a Kiev en un año que el que gastó en Afganistán en 12 años.SIGAR indicó que "no se oponía a gastar eso" y que solo quería "asegurarse de que se hace correctamente y de que hay supervisión". Sopko advirtió especialmente del riesgo de alimentar la corrupción, subrayando que en Afganistán "la corrupción era la amenaza existencial". De acuerdo con el inspector general, "no fueron los talibanes. Fue la corrupción la que acabó con nosotros".Asimismo, tocando el tema de la corrupción en Afganistán, el politólogo ruso Kniázev opina que ya se la puede considerar cosa del pasado."En cuanto a Afganistán, entiendo que ahora deberíamos hablar de este tipo de corrupción en tiempo pasado. En primer lugar, hay pocos datos sobre la difusión de armas occidentales fuera de Afganistán. En segundo lugar, incluso los observadores externos desleales al movimiento talibán subrayan una disminución del nivel de corrupción en Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder en ese país", señaló Kniázev.Añadió que en los últimos veinte años, "toda la ayuda occidental a Afganistán ha sido saqueada, y lo importante es que no ha sido obra de los afganos". De un modo u otro, prosiguió el analista, "este periodo para Afganistán ha terminado".Kniázev también detalló que "la mayor parte de la ayuda estadounidense a Afganistán no llegó al país en absoluto, fue saqueada inmediatamente en Washington".Aunque EEUU gastó casi 2,26 billones de dólares en cuestiones relacionadas con Afganistán, como el Ejército nacional y la seguridad, esta enorme suma finalmente no le ayudó a impedir que los talibanes se hicieran con el poder en el país del sur de Asia en agosto de 2021.Esto provocó el colapso del Gobierno civil afgano respaldado por Washington y evacuaciones masivas, algo que se produjo en medio de la caótica retirada de las tropas de la coalición liderada por EEUU de Afganistán que concluyó el 30 de agosto de 2021.* Grupo sometido a sanciones de las Naciones Unidas.

afganistán

eeuu

