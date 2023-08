https://sputniknews.lat/20230807/eeuu-aprueba-primer-envio-de-tanques-abrams-y-ya-estan-camino-a-ucrania--1142356061.html

EEUU aprueba el primer envío de tanques Abrams y ya están camino a Ucrania

El primer lote de tanques Abrams que Washington dará a Kiev ya está en camino a Europa después de que su envió fuera aprobado oficialmente el primer fin de... 07.08.2023, Sputnik Mundo

A principio de este año, Estados Unidos prometió que enviaría al Gobierno de Zelenski un total de 31 tanques Abrams que, según funcionarios del Pentágono, ayudarán a Kiev a retomar una contraofensiva contra las tropas rusas, las cuales han repelido y contenido todos los intentos ucranianos.Sin embargo, al menos en este primer lote, de entre seis y ocho tanques Abrams modelo M1A1, los carros de combate serán despojados de su tecnología más avanzada y sensible.Los tanques eventualmente entregados a Kiev no serán los más modernos M1A2, como se había anunciado en marzo pasado. Pero, además, tampoco contarán con blindaje de uranio empobrecido ni con un sistema electrónico más sofisticado que ayude a un mejor manejo y operación, según reportaron medios como Politico y Newsweek a principios de agosto.De acuerdo con especialistas, el arribo de los tanques Abrams no tendrá un impacto sustancial en beneficio del bando ucraniano y, por el contrario, la sofisticación del vehículo militar evitará que los ucranianos puedan maximizar su eficacia.El especialista Michael Maloof, exanalista principal de políticas de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo a Sputnik que los tanques Abrams son máquinas muy complejas que requieren capacitación y herramientas especializadas, que el Ejército ucraniano no está preparado para manejar."El nivel de tecnología en algunos de estos vehículos es bastante alto. Y como consecuencia Estados Unidos no cree que los ucranianos puedan dominar ese tipo de equipo en tan poco tiempo. Este equipo, parte de él, puede ser demasiado sofisticado. Entonces, es solo una cuestión de la capacidad de los ucranianos para poder no solo manejarlo, sino dominarlo, especialmente en una situación de guerra", apuntó.

