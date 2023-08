https://sputniknews.lat/20230807/hipocresia-de-japon-en-aniversario-de-bombardeo-a-hiroshima-ni-mencion-a-eeuu-y-rusia-culpable-1142353714.html

Hipocresía de Japón en aniversario de bombardeo a Hiroshima: ni mención a EEUU, y Rusia 'culpable'

El primer ministro de Japón acusó a Rusia de amenazar con el uso de armas nucleares. Nuevo absurdo de Occidente sobre Ucrania. Boluarte viaja a Brasil... 07.08.2023

2023-08-07T18:44+0000

2023-08-07T18:44+0000

2023-08-07T18:44+0000

Japón en el 78º aniversario de bombardeo atómico de HiroshimaMezcla de tragedia y farsa. Así han sido las actividades en homenaje a las víctimas del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima ejecutado por EEUU hace 78 años, el 6 de agosto de 1945. Tragedia, porque tras ese primer bombardeo atómico de la historia contra la mencionada ciudad, y tres días más tarde contra la también japonesa Nagasaki, resultaron asesinadas 166.000 y 80.000 personas respectivamente.Farsa, porque en ningún momento en los actos de homenaje a las víctimas se hizo mención del autor de ese genocidio contra el pueblo nipón: EEUU. Sin embargo, los altos cargos japoneses consideraron oportuno hablar de una presunta amenaza nuclear procedente de Rusia.¿Buscar la paz sin Rusia? Otro absurdo del conflicto en UcraniaTomar decisiones políticas sin presencia de Rusia sobre el conflicto en Ucrania es un absurdo, declaró al canal de televisión 'RBC' la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. Asimismo, precisó que, otra cosa es debatir la situación, que "no fue provocada por Rusia, sino por Occidente". "Aquí hay un amplio margen para la creatividad", expresó.Arabia Saudí ha celebrado este fin de semana, los días 5 y 6 de agosto, una reunión en la ciudad de Yeda a nivel de asesores de seguridad nacional de decenas de países, en un intento de encontrar solución a la crisis en Ucrania.Boluarte viaja a Brasil ¿abandona su cargo o gobierna a distancia?La presidenta de Perú, Dina Boluarte, obtuvo el permiso del Congreso para asistir a la Cumbre del Tratado de Cooperación Amazónica en Brasil. En su ausencia, Boluarte se amparará en una nueva ley aprobada hace unas semanas para ejercer el Poder Ejecutivo peruano por medios electrónicos, en vez de dejar a un vicepresidente a cargo de sus funciones.El primer Gobierno de izquierda en Colombia cumple un año de lucha históricaEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple su primer año en el poder, siendo el único mandatario de izquierda que ha logrado llegar al máximo cargo de esta nación que históricamente ha estado relacionada con la derecha prooccidental. En este tiempo, Petro ha tenido que resistir a los escándalos que rodean a su familia, su partido político, y su gestión. Sin embargo, hay que destacar los avances en materia de paz con grupos armados ilegales, las reformas sociales, y los cambios estructurales que permitirán reestructuras profundas.Subrayó que el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido "una política de paz muy ambiciosa", lo que ha traído repercusiones desde varios sectores que se oponen al mandatario.Chatbots de Inteligencia Artificial con personalidad: nueva apuesta de Meta para retener usuariosLos chatbots de Inteligencia Artificial [IA] con personalidad son una tendencia emergente. Son capaces de procesar y comprender el lenguaje natural, lo que les permite interactuar con los usuarios de una manera más humana y natural. Esta sería la opción que estaría manejando Meta para la retención y aumento de sus usuarios.David García, especialista en IA, señaló a Sputnik que "es absolutamente posible crear chatbots basados en IA con personalidad. La tecnología actual permite que se puedan hacer aquellos desarrollos, [que] aunque parece fascinante, no deja de ser peligroso si no hay ética o regulación al momento de hacer uso de estas herramientas".

