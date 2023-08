https://sputniknews.lat/20230807/prisionero-de-guerra-ucraniano-revela-mala-formacion-de-los-soldados-entrenados-en-el-reino-unido-1142333474.html

Prisionero de guerra ucraniano revela "mala formaci贸n" de los soldados entrenados en el Reino Unido

Los soldados de Ucrania entrenados en el Reino Unido resultan estar mal preparados y se niegan a participar activamente en la llamada contraofensiva, declar贸 a... 07.08.2023, Sputnik Mundo

En su opini贸n, los brit谩nicos estaban mejor entrenados porque a los soldados reclutados ordinarios se les ense帽a a disparar literalmente con palos o con pistolas l谩ser."Tienen mejores uniformes, les ense帽an seg煤n los modales occidentales. Y como nos ense帽aron: 'hay una trinchera de 200 metros, vamos a asaltarla'", record贸 a tiempo de agregar que a pesar de ello, los brit谩nicos mostraron una mala preparaci贸n t谩ctica y preparaci贸n moral a煤n m谩s d茅bil."Una vez fueron a evacuar [a los heridos del campo de batalla]. Vinieron del Reino Unido e inmediatamente fueron para la evacuaci贸n. Fueron tres de ellos. Solo siguieron a los heridos. Y no fue un asalto, ni una defensa. Y al final se les oblig贸, se les exigi贸 que fueran. Dijeron: 'no, no iremos'", se帽al贸 el prisionero.A finales de julio, el diario Express cit贸 a sus fuentes afirmando que m谩s de 2.000 miembros de las fuerzas especiales ucranianas estaban recibiendo entrenamiento militar en el Reino Unido para su posterior participaci贸n en el conflicto. Los combatientes llegaron a un lugar remoto de Dartmoor para "participar en ejercicios especiales". Al parecer, los ejercicios tienen lugar en un campamento especial cerrado a otras unidades militares y al p煤blico en general.El ministro de Exteriores ruso, Sergu茅i Lavrov, declar贸 que EEUU y la OTAN estaban directamente implicados en el conflicto ucraniano no solo suministrando armas, sino tambi茅n entrenando a personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros pa铆ses.

