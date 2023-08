https://sputniknews.lat/20230807/zajarova-kiev-esconde-el-sangriento-negocio-de-la-transplantologia-negra-y-lo-alienta-1142332726.html

Zajárova: "Kiev esconde el sangriento negocio de la transplantología negra y lo alienta"

Zajárova: "Kiev esconde el sangriento negocio de la transplantología negra y lo alienta"

Ucrania se convirtió en uno de los líderes mundiales de la transplantología negra, Kiev oculta el sangriento negocio y lo favorece, declaró la portavoz del... 07.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-07T08:50+0000

2023-08-07T08:50+0000

2023-08-07T08:50+0000

defensa

maría zajárova

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/15/1115293329_0:103:2893:1730_1920x0_80_0_0_eb6e79682380cee98689bd89d8eb6aaf.jpg

"Hace tiempo que se sabe que Ucrania se ha convertido en uno de los líderes mundiales de la transplantología negra. Los escándalos relacionados con la extracción ilegal de órganos de los cuerpos de personas fallecidas comenzaron a aparecer ya a finales de la década de 1990, lo que fue causado por el deterioro de la situación socioeconómica en el país", aseguró Zajárova en un artículo para el periódico Rossiyskaya Gazeta.Desde principios de la década de 2000, continuó Zajárova, este problema comenzó a intensificarse. El golpe de Estado armado en Kiev en febrero de 2014 y el posterior conflicto en Donbás dieron un impulso adicional a este proceso. "En 2014, la OSCE observó que se habían encontrado cadáveres con órganos internos extirpados en fosas comunes en zonas de hostilidades, muy probablemente víctimas de transplantadores ilegales", expresó.La portavoz de la Cancillería rusa precisó que la transplantología negra se generalizó aún más tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, lo que se vio facilitado por la adopción por parte del régimen de Kiev de una legislación que facilita al máximo la actividad de los transplantólogos en el país.Por ejemplo, del médico jefe de un hospital o del jefe de una unidad militar. El derecho a realizar trasplantes se concedió no solo a las clínicas públicas, sino también a las privadas.Zajárova puntualizó que, como escribieron los medios de comunicación, órganos de soldados muertos de las FFAA ucranianas aparecieron "en el surtido" de una de las mayores tiendas de la darknet: Corazones, hígados, riñones y otras partes del cuerpo se ofrecían a partir de 5.000 euros la pieza."Si la entrega se hace en persona, se necesita un pago por adelantado del 35%, una copia del pasaporte, enlaces a redes sociales y una foto en un lugar determinado con objetos previamente acordados. Y esta no es una lista completa de los servicios de las cunetas.Zajárova aseguró que hay indicios de que los implicados en el Ejército de Liberación de Kosovo, uno de cuyos líderes está siendo juzgado por tráfico de órganos de soldados serbios muertos, civiles y otros disidentes durante la guerra de Yugoslavia, pueden ser propietarios de la tienda o al menos cooperar con ella. "El propio Ejército de Liberación de Kosovo sigue funcionando, pero con otro nombre, y puede estar presente en Ucrania como mercenarios", denunció.Añadió que en junio de 2023 fue detenido en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia un hombre que, como empleado de cierta organización benéfica, se dedicaba a traficar con niños ucranianos en el extranjero, incluso para trasplantes de órganos.En sus palabras, la fianza que el tribunal fijó para el delincuente ascendía solo a un millón de grivnas, y tras pagarla, el acusado de un delito grave quedó libre y se perdió. Zajárova subrayó que, al mismo tiempo, para el vicario del Monasterio de las Cuevas de Kiev, el metropolita Pável, se fijó como fianza la astronómica cantidad de 33 millones de grivnas."Esto demuestra claramente que el Estado ucraniano esconde el sangriento negocio y lo alienta. También hay datos que indican la implicación del entorno de [presidente ucraniano] Volodímir Zelenski", afirmó.La diplomática señaló que en Ucrania se comercia con órganos "no solo en negro online, sino también offline".Añadió que "empresarios individuales" colaboraron con la parte ucraniana con la ayuda de personas también del Ministerio de Sanidad ucraniano y de la oficina del presidente."Si alguien grita ahora: esto no puede ser, le recuerdo: en Ucrania se ha legalizado la donación postmortem y la venta de órganos al extranjero. Lo extraño es que los miembros del equipo de Zelenski no estén interesados en hacer pública esta información, a pesar de que ellos mismos tomaron esta decisión", concluyó la portavoz.Agregó que los expertos lo atribuyen al hecho de que los empresarios ucranianos en la mayoría de los casos no pueden explicar el origen exacto del biomaterial que se prevé entregar. Zajárova concluyó que esto permite a los criminales esconder sus huellas y trasladar órganos y partes del cuerpo utilizados en transplantología a las regiones occidentales de Ucrania, donde ya se están preparando para su envío al extranjero.El pasado 31 de julio, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, señaló que Kiev estaba utilizando a sus militares heridos como biomaterial, extrayéndoles en secreto sus órganos para trasplantes. Resaltó que no es casualidad que en 2022 el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmara una ley relacionada que prevé el trasplante de órganos humanos sin consentimiento del donante.

https://sputniknews.lat/20230801/revelan-que-el-mando-ucraniano-obligaria-a-policias-y-milicianos-a-donar-biomateriales-1142137449.html

https://sputniknews.lat/20190306/desaparicion-de-personas-en-kosovo-1085914363.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto