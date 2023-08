https://sputniknews.lat/20230808/cumbre-de-la-amazonia-entre-las-oportunidades-y-los-desafios-1142388401.html

Cumbre de la Amazonía: entre las oportunidades y los desafíos

En la ciudad brasileña de Belém se reunieron representantes de los ocho países de la región, con el fin de concretar una propuesta a presentar a la COP28. En otro orden, analizamos la profunda crisis de seguridad en Haití. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La Cumbre de la Amazonía se celebra en la ciudad brasileña de Belém (Norte) este martes 8 y miércoles 9 de agosto.El evento reúne a representantes de los países que albergan la selva: Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana, Perú y Venezuela, y a representantes de Ecuador y de Surinam.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, defendió la necesidad de alcanzar un "desarrollo sostenible" para la región. El mandatario reafirmó que la zona de la Amazonía debe generar "empleo y riqueza" para sus habitantes y "no ser un santuario natural intocable"."La importancia de esta cumbre radica en recuperar un espacio de concertación entre los países. Esto ha sido abandonado en los últimos años. Y en el caso de Brasil, el tema ambiental es una prioridad del actual Gobierno", dijo a En órbita Clayton Cunha Filho, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.En relación con este último punto, Cunha Filho recordó que dentro de la Amazonía hay metrópolis como Manaos o Belém, donde se puede apostar a fomentar el desarrollo sostenible.Un objetivo de la cumbre es "rescatar" los principios del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978. Este reconoce la naturaleza transfronteriza de la Amazonía, la promoción de su desarrollo y la incorporación de sus territorios a las respectivas economías nacionales."Los daños [ambientales] ya acumulados en la Amazonía han sido tremendos. Científicos calculan que la selva enfrenta la proximidad de un punto de no retorno. Sobre la zona hay intereses tanto locales como extranjeros", señaló el entrevistado.A la cumbre también fueron invitados líderes de diversas comunidades indígenas y de organizaciones sociales.Las resoluciones surgidas de esta cumbre se presentarán como propuestas en la Conferencia de ONU sobre el Cambio Climático 2023, la COP28, a celebrarse del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).En esta edición de En órbita también nos referimos —entre otros temas— a la profunda crisis en seguridad en Haití. Los secuestros de mujeres y niños se triplicaron en el primer semestre de 2023 con respecto a todo 2021, informó Unicef.Jean Launy Avril, cientista político y antropólogo haitiano residente en Argentina, dijo a En órbita que la crisis nacional "no hace más que empeorar con el paso del tiempo".En otro orden, julio fue el mes más caluroso registrado en la Tierra, de acuerdo con el observatorio europeo Copernicus.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

