Las injerencias de EEUU y Europa, el crimen y la sostenibilidad centran la Cumbre Amazónica

La IV cumbre presidencial de la OTCA, que incluye a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, se celebra en la ciudad brasileña de Belem el 8 y 9 de agosto.La Amazonía debe generar empleo y riqueza para sus habitantes y no ser un santuario natural intocable, afirmó el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en vísperas de la Cumbre Amazónica."En la Amazonía viven millones de amazonenses que quieren vivir bien, trabajar, comer, tener lo que producen, además de querer preservarla no como un santuario, sino como fuente de aprendizaje de la ciencia de todo el mundo para que podamos encontrar una forma de preservar ganando dinero, para que el pueblo que vive aquí viva dignamente", señaló.Arce denuncia que EEUU y Europa EEUU y Europa buscan apoderarse de la AmazoníaEl presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció que Estados Unidos y Europa buscan apoderarse de la Amazonía mediante la instalación de bases militares y de organizaciones no gubernamentales (ONG). Arce recordó en su discurso que Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, señaló en julio de 2022 que "Latinoamérica es rica en minerales, en tierras raras y litio", por lo que instó a su Gobierno a poner atención a la mayor presencia de China y Rusia en la región. También alertó de otros peligros como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación que amenazan la fauna, la flora y centenares de comunidades indígenas en la Amazonía, que es considerada el "pulmón del planeta". Petro propone la creación de una OTAN de la AmazoníaEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la creación de un tribunal de justicia amazónico para juzgar crímenes contra la selva y sus habitantes.Petro insistió en la importancia de iniciativas para que los países en vías de desarrollo puedan cambiar deuda externa por acciones climáticas. También resaltó que es necesario repensar el sistema económico, pues la vida en el planeta depende de ello."Lo que nos está diciendo la vida en el planeta es que nos toca cambiar el sistema económico a profundidad, es otra medida de riqueza la que tocaría poner, diferente a la que en el siglo XX se disparó", señaló.Se estima que la Amazonía, ubicada en Sudamérica, produce el 20% del oxígeno del mundo, por ello, también absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono. La Amazonía tiene una extensión de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 6% de la superficie del planeta.Boluarte promueve una "Amazonía con rostro humano"La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso una alianza "firme" entre los países que integran la Amazonía para frenar delitos ambientales como la tala o la minería ilegal.En sus palabras, es necesario pensar en un desarrollo "integral, inclusivo y sostenible" de la Amazonía y aseguró que los países de la región tienen que dar un "mensaje claro" al mundo de que ejercen su soberanía al mismo tiempo que solicitan una mayor cooperación internacional."Requerimos el intercambio de experiencias y el apoyo de los países con mayores recursos en base al principio de la responsabilidad común, pero diferenciada. Estamos convencidos que debemos articular todos nuestros esfuerzos. Los fondos globales y la banca regional deben utilizarse para la obtención de recursos dirigidos a fondos nacionales, bonos verdes y otros dispositivos que son otras de las tantas alternativas a estudiar en conjunto", agregó.La visión de Perú es la de una "Amazonía con rostro humano", indicó Boluarte.La mandataria recordó que la Amazonía no es "un santuario ocupado únicamente por la naturaleza, sino que es lugar de casi cinco millones de peruanos" y expresó que la prioridad debe ser dar respuesta a las "necesidades de bienestar" de los ciudadanos y las comunidades nativas y originarias.Además, declaró que es necesario crear sistemas universales de salud y de protección social que lleguen a los grupos más vulnerables. Asimismo, propuso crear una red de indígenas y comunidades locales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente.La presidenta de Perú también invitó a su homólogo brasileño para que realice una visita por su país para profundizar la integración entre ambos países.Boluarte realiza su primer viaje al exterior luego de que el Congreso de Perú aprobó el jueves el permiso solicitado para poder acudir a la cumbre que se realiza en Brasil.

