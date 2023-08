https://sputniknews.lat/20230808/dos-estados-de-mexico-se-niegan-a-distribuir-libros-de-texto-gratuito-impulsados-por-amlo-1142352047.html

Dos estados de México se niegan a distribuir libros de texto gratuito impulsados por AMLO

El Gobierno de Chihuahua, ubicado en el norte de México, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de detener la distribución de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno federal. "Chihuahua es el primer estado en presentar esta controversia constitucional. La presentamos porque mina la libertad civil, política, social de las familias, en este caso, en el estado de Chihuahua, pero es en todo el país. [Afecta] la garantía para decidir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos", declaró la gobernadora de la entidad, Maru Campos, en medios locales.En otro evento, Campos calificó como "basura" los libros educativos que se difundirán a nivel nacional en el ciclo escolar 2023-2024, que iniciará el 28 de agosto."Es tan fácil como preguntar a los padres de familia si prefieren ellos que esta basura de libros de texto o que mejor reciban a través de otras personas calificadas, profesionalizadas y capacitadas, una educación donde no se les obligue a los niños a pensar cierta ideología, a creer en ciertas condiciones de vida. Apuesto a que los padres de familia dirían que lo prefieren así" destacó.Previamente, la SEP anunció que ha atendido los amparos interpuestos por diversas personas respecto a los libros de texto gratuitos."La Secretaría de Educación Pública informa que ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y, en observancia al principio de legalidad, señala que se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos [sintéticos] que han constituido la base para la elaboración de los nuevos [materiales]", mencionó en un comunicado.En tanto, en el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que el estado tiene su propio proyecto educativo, el cual ha sido avalado por especialistas, personal docente, madres y padres de familia, según él. En tanto no haya una resolución judicial, aseveró el mandatario local, los libros de la SEP no serán distribuidos en Jalisco. "El debate no es de ideologías, política o partidos: se trata del futuro de nuestras hijas e hijos y aquí estamos a la altura del reto", comentó Alfaro. "Independiente de lo que resulte del proceso judicial que enfrenta la Federación, con o sin libros de la SEP, estamos listos con material propio", agregó. ¿Por qué son tan polémicos estos libros?El presentador de noticias mexicano, Javier Alatorre, generó un debate en el país latinoamericano tras declarar que "el virus comunista" acecha a los niños del país a través de los libros de texto gratuitos que entrega el Gobierno federal."México está en peligro por un virus que se creía erradicado: el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la SEP [Secretaría de Educación Pública] busca imponer a los niños y las niñas de México", dijo el comunicador en el noticiero nocturno de la cadena TV Azteca.Alatorre también mencionó, sin pruebas, que el objetivo de los libros y de los manuales escolares difundidos por la SEP para los maestros es poner a los mexicanos "en contra de la libertad; buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista", como parte de una "conspiración fraguada por comunistas trasnochados".Promueven "el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión, a la familia, se sienten empoderados y buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos. Buscan acabar con México como lo conocemos y condenarlo a la pobreza, a la mediocridad y al odio", afirmó el conductor.Esto provocó críticas y burlas de todo tipo. Uno de los que rechazó esta versión fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien comentó el 3 de agosto pasado que era exagerado criticar los materiales sin conocerlos."Se están pasando con eso del comunismo y los libros de texto que, en la mayoría de los casos, [los detractores] ni siquiera los han leído. Es un rechazo por consigna y, sobre todo, por la carga ideológica", destacó en su conferencia de prensa.El mandatario mexicano puntualizó que este pensamiento refleja el conservadurismo que aún pervive en algunas personas del país. "Los obnubila y ven comunistas por todos lados, como los ovnis", indicó.Como los señalamientos continuaron, López Obrador mencionó al día siguiente que se harían conferencias de prensa vespertinas para aclarar el contenido de los libros, mismas que comenzarán el 8 de agosto.

