"Pánico moral": ¿por qué Salinas Pliego arremetió contra los libros de texto del Gobierno de México?

El empresario, presidente de Grupo Salinas, un conglomerado que incluye a Televisión Azteca, una de las cadenas de televisión abierta más recurridas por la audiencia del país latinoamericano, usó su cuenta verificada de Twitter para aseverar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal divulga el comunismo en sus nuevos libros de texto.Además, Salinas Pliego sostiene que el comunismo es una ideología que fomenta el rencor, el resentimiento y el malestar social, además del autoritarismo desde el Estado, y varios comunicadores que trabajan en sus canales periodísticos, como Mónica Garza y Javier Alatorre, hicieron eco de esa postura en redes sociales y desde sus programas noticiosos.Gutiérrez, quien es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y un constante comentarista de la vida pública mexicana, señaló que con su estrategia mediática Salinas Pliego busca sembrar el pánico moral.Incluso recordó que durante uno de los puntos de mayor vulnerabilidad en salud por la pandemia de COVID-19, en 2020, el magnate impulsó otra campaña para que la ciudadanía desacatara las medidas de sana distancia y prevención de contagios impulsada por la Secretaría de Salud federal.Sputnik conversó con la economista y maestra en políticas públicas Renata Turrent para analizar las intenciones de Salinas Pliego y esta categoría del pánico moral.¿"El virus del comunismo"?El presentador de noticias Javier Alatorre categorizó al comunismo como "un virus" que "se creía erradicado" y que el Gobierno federal "busca revivir mediante sus nuevos materiales de estudio".Según Turrent, el embate contra el comunismo teme "a que se hable de (Karl) Marx y que crean que eso va a tener a los niños como zombies del comunismo, como si no existiera en cualquier libro de texto detrás también una cuestión ideológica, como si el neoliberalismo no se hubiera filtrado en los libros de texto, en la forma en la que se educó a toda nuestra generación, etcétera".Esto porque, además del comunismo, las críticas mediáticas, a las que se ha sumado el Partido Acción Nacional (PAN), han señalado que la SEP de la Administración de Andrés Manuel López Obrador busca ideologizar a los jóvenes que cursan la educación básica en el país.Turrent considera que los ataques de Salinas Pliego son sólo un tentáculo de una estrategia mayor, que conlleva la judicialización del caso, pues se han interpuesto amparos contra la distribución de los libros de texto. Como la constitución de México responsabiliza al Estado de impartir la educación básica, estos materiales virtualmente tienen la obligación de abarcar todo el territorio nacional.El poder judicial ha sido empleado por la oposición, estima Turrent, como "la única herramienta que les ha sido útil para frenar los avances de la cuarta transformación", como designa el presidente López Obrador a su gestión. Sería, pues, una estrategia hostil a la que se suma el aparato mediático.A Televisión Azteca, recuerda, "ya se le sumó el PAN, ya se le sumó la Unión Nacional de Padres de Familia, que son quienes encabezaron la judicialización, pero que han sido parte de grupos más amplio que han estado en contra de la paridad de género (en la Administración pública)" o en contra de la interrupción legal del embarazo.¿Está funcionando el pánico moral?Pese a los ataques de Salinas Pliego y sus periodistas contra el concepto comunismo, al menos en redes sociales la conversación derivada ha ido en sentido contrario: mediante memes, los internautas han ridiculizado la postura del empresario y otras voces han aprovechado para llamar efectivamente a estudiar al filósofo Marx, coautor del Manifiesto del Partido Comunista junto a Friedrich Engels, y en general la bibliografía comunista.Turrent considera que la maniobra de pánico moral del magnate no le va a funcionar para convencer a oídos nuevos, "pero sí le funciona como una estrategia de movilización para cierta base panista, este tipo de pánicos le sirve para poder un poco amplificar ese odio o esa animadversión, hasta me atrevo a decir fobia, que cierto sector, el más conservador de la sociedad mexicana, le tiene a Morena", el partido gobernante, y específicamente al presidente.Agrega que no cree que con sus ataques Salinas Pliego logre ganar la narrativa de que los libros de texto son una supuesta "propaganda comunista", pero sí activar a sus bases, ya convencidas de militar en ese espectro ideológico, de cara a las elecciones del verano de 2024, cuando México renovará su poder presidencial.Inconformidad por impuestosAdemás del programa electoral, los internautas han vinculado el sacudimiento mediático de Salinas Pliego contra el Gobierno federal, en este caso enfocado en la SEP, a su obligación de pagar impuestos, que ha tratado de postergar mediante litigios y cambios de denominación social en sus empresas, entre otras jugadas.Turrent estima que si bien la gestión de López Obrador no ha impulsado una reforma fiscal como tal sí ha aumentado en los hechos la recaudación a grandes empresarios "bajo la misma tasa de gravamen", lo que tendría descontento al magnate."Se les ha cobrado impuestos a los millonarios y a las empresas que nunca habían pagado, entre ellos Salinas Pliego, por supuesto, entonces su estrategia es muy obvia, está haciendo un uso de su maquinaria mediática para defender sus intereses económicos", acusa la especialista en políticas públicas.El empresario, señala, es muy transparente en evidenciar cómo ese sector hace política en la arena pública mexicana, sin ser el único que recurre a esas inconformidades contra la recaudación fiscal del Gobierno federal.Pese a sus movimientos de los últimos días, Salinas Pliego aseveró en un tuit que no está enemistado con el presidente López Obrador."Es más, sin dudarlo, estoy seguro que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país (hay sus excepciones)", reclamó el presidente de Grupo Salinas.

