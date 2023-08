https://sputniknews.lat/20230808/eeuu-donald-trump-saca-ventaja-de-las-acusaciones-en-su-contra-1142389982.html

EEUU: Donald Trump saca ventaja de las acusaciones en su contra

El expresidente (2017-2021) se prepara para el primer debate entre los precandidatos republicanos este 23 de agosto.

El expresidente de EEUU, Donald Trump, refuerza su estrategia electoral de cara a los comicios de 2024, en medio de una serie de escándalos legales a los que atribuye intencionalidad electoral y persecución política en su contra."Trump es un hombre con grandes cualidades comunicativas y echa mano a varios recursos para descalificar el proceso y salir librado de toda manera", dijo a Telescopio el analista político mexicano Dámaso Morales, Maestro en Relaciones Internacionales."Ha tratado por todos los medios politizar el caso y mostrarlo como acciones de persecución política en su contra", agregó el experto.El líder republicano instó al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, a interceder por él en el caso judicial de sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, en los que el exmandatario se declaró "no culpable".El presunto intento de alterar el resultado de las pasadas elecciones no es el único caso por el que el magnate está imputado. En Florida enfrenta 40 cargos por sustraer ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca.Trump también es imputado en Nueva York, acusado de 34 cargos por supuestos pagos a la exactriz porno Stormy Daniels por "comprar su silencio", tras mantener un affaire.A lo que se suma la ocupación de sus seguidores al Capitolio en enero de 2021, para impedir que el Congreso ratificara el triunfo en las urnas de Joe Biden."Si es condenado, Trump podrá seguir en la contienda presidencial. La Constitución no lo inhabilita y puede volver a la Casa Blanca. Lo que no puede hacer es votarse a sí mismo, pero sí ser votado", destacó el analista mexicano.Si bien la situación legal del político es compleja, mantiene una clara delantera en las encuestas ante su rival en la interna, el gobernador de Florida Ron DeSantis.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

