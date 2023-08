https://sputniknews.lat/20230808/una-encuesta-ratifica-liderazgo-de-trump-de-cara-a-primarias-republicanas-en-eeuu-1142382597.html

Una encuesta ratifica liderazgo de Trump de cara a primarias republicanas en EEUU

Una encuesta ratifica liderazgo de Trump de cara a primarias republicanas en EEUU

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se mantiene al frente de la carrera por la candidatura republicana para las... 08.08.2023, Sputnik Mundo

El pasado 4 de agosto Trump se declaró "no culpable" en la audiencia inicial por nuevas imputaciones sobre su papel en los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021, en particular cargos de obstrucción y conspiración para anular los resultados de las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden. de acuerdo con el estudio, en tercer puesto mejora su imagen el empresario Vivek Ramaswamy, con un 8% de intención de voto, pero con una opinión positiva del 56% del electorado esperado del Grand Old Party, su índice de favorabilidad más alto desde que lanzó su campaña en febrero. Igual, la popularidad de Trump aumentó al 81%, igualando el máximo alcanzado en las elecciones intermedias de 2022. Morning Consult realizó esta encuesta del 4 al 6 de agosto pasado, entre 3.486 posibles votantes primarios republicanos, con un margen de error de +/-2 puntos porcentuales.Las elecciones presidenciales de EEUU tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024. El 15 de noviembre de 2022, Trump anunció su candidatura para lograr un segundo mandato. La embajadora de EEUU ante la ONU durante la Administración Trump, Nikki Haley, confirmó su candidatura. El exvicepresidente de EEUU Mike Pence (2017-2021) también presentó la documentación para postularse como candidato en las elecciones.Desde el Partido Demócrata, anunciaron sus candidaturas: el actual mandatario de EEUU, Joe Biden, y el activista ambiental de EEUU Robert F. Kennedy Jr.

