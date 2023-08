https://sputniknews.lat/20230808/entre-turquia-e-iran-como-rusia-salvo-a-georgia-de-la-aniquilacion-total-1142381946.html

Entre Turquía e Irán: ¿cómo Rusia salvó a Georgia de la aniquilación total?

Entre Turquía e Irán: ¿cómo Rusia salvó a Georgia de la aniquilación total?

Hoy en Georgia existe el mito de la ocupación rusa en el país. La guerra de información de Occidente contra Rusia impulsó a las generaciones más jóvenes...

La verdad histórica es que las tierras georgianas en el momento de su inclusión al Imperio ruso estaban bajo la amenaza de aniquilación total por parte de la Sublime Puerta (Imperio otomano) y el Imperio persa. Las nacionalidades georgianas estaban en peligro continuo de genocidio, asimilación e islamización. El pueblo ruso protegió y salvó a la Georgia histórica y a sus nacionalidades de la extinción total. En aquella época no existía una nación georgiana unida, sino varias nacionalidades y tribus que libraban guerras intensas. Estas se formaron en el pueblo georgiano durante el periodo favorable de su vida bajo la Unión Soviética.Durante toda su historia, los reyes y príncipes georgianos pidieron ayuda a Rusia muchas veces. Por ejemplo, varias regiones de la Georgia moderna fueron arrebatadas a Turquía en una serie de duras guerras, por las que Rusia pagó con la vida de miles de sus combatientes.Además, unos de los motivos de la larga y sangrienta guerra del Cáucaso —que duró 47 años, de 1817 a 1864, y terminó con la victoria rusa y la incorporación de esta región al imperio— fueron los ataques y saqueos de los numerosos grupos tribales del Cáucaso a Georgia. También en este caso, los soldados rusos tuvieron que pagar con su sangre para llevar la paz al Cáucaso. Bajo el dominio ruso, las distintas regiones del país se unieron en una única República Socialista Soviética de Georgia. Y fue bajo el mando de Rusia cuando se inició el desarrollo económico, social y cultural a gran escala de Georgia. Lo que finalmente condujo a la formación de la nación georgiana.Salvar a GeorgiaEn el siglo XV, Georgia estaba en decadencia y se fragmentó en varias entidades estatales que se hallaban bajo la fuerte influencia militar y política del Imperio persa (actual Irán) y el Imperio otomano (actual Turquía). Durante este periodo hubo constantes guerras devastadoras entre el Imperio otomano y persa por la región. Georgia fue un campo de batalla. Los Ejércitos de los invasores arrasaron las tierras georgianas. Las nacionalidades de Georgia estaban al borde de la extinción total. En 1638, el príncipe León envió una petición al zar ruso Mijaíl Románov para formar parte del Estado ruso. La integración gradual de los territorios habitados por el pueblo georgiano comenzó en 1641 y finalizó en 1783. Tras la guerra ruso-turca de 1768-1774 se firmó la paz que anuló el pago de tributos del pueblo georgiano al Imperio otomano. A finales de 1782, el rey Heraclio II de Georgia hizo un llamamiento a la emperatriz rusa Catalina la Grande para que aceptara la adhesión de su reino al Imperio ruso.Integración en RusiaEl 24 de julio de 1783 se firmó en la fortaleza caucásica de Georgievsk un acuerdo sobre el patrocinio y el poder supremo del Imperio ruso con el reino unido de Georgia del reino de Kartli-Kakheti (Georgia del Este). Rusia prometió proteger a Georgia de los enemigos exteriores.Mientras tanto, Persia decidió restaurar su esfera de influencia en el Cáucaso y en 1795 invadió Georgia y Azerbaiyán. Los persas tomaron y saquearon Tiflis, la mayor parte de la población fue asesinada y miles de mujeres y niños fueron llevados a la esclavitud. En respuesta, Rusia organizó en 1796 una campaña persa que dio la victoria a las armas rusas.Sin embargo, la muerte de Catalina II provocó un brusco giro en la política de San Petersburgo, entonces capital. El emperador Pablo I comenzó a revisar fundamentalmente la política de su madre. Las fuerzas rusas fueron retiradas de Georgia.En 1799, las negociaciones entre Tiflis y San Petersburgo se reanudaron. El rey georgiano George XII, quien expresó el deseo del rey y de todas las clases del pueblo georgiano de unirse al Imperio ruso. Jorge XII quería que Rusia cumpliera con las obligaciones asumidas por el tratado del año 1783. El rey entendió claramente que su Estado no podría existir como un Estado independiente. Esto se vio obstaculizado por dos factores principales:Esta misma lucha interna fue una de las razones principales por las cuales el Gobierno de Pablo I fue a liquidar la condición de estado del reino Kartli-Kakhetian. La dinastía georgiana no pudo garantizar la estabilidad del reino georgiano del este como la base del Imperio ruso en el Medio Oriente. Fue necesario introducir la Administración rusa directa para garantizar la calma y la seguridad en Georgia.Al estar bajo la protección del Imperio ruso, Georgia se salvó de la destrucción total y su pueblo del exterminio, la asimilación y la islamización. Bajo el dominio de Rusia, se reunificó la mayor parte de la Georgia histórica. Se abolió la esclavitud, cuando sus propios feudales georgianos vendían a niños y niñas como esclavos.Rusia no hizo de Georgia su colonia para apoderarse de sus recursos. Al contrario, los recursos del Imperio se invirtieron en la región. Se desarrollaron la economía, el transporte, las infraestructuras sociales, culturales y educativas, y la sanidad.Que los rusos no eran ocupantes lo confirma el hecho de que muchos de los mejores representantes de las nacionalidades georgianas pasaron a formar parte de la élite rusa en el Imperio ruso y la URSS, por ejemplo, Piotr Bagratión, general del Ejército imperial ruso, y Iósif Stalin, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.Hay que decir que esta razón: la inestabilidad política interna del estado de Georgia pone en tela de juicio el futuro de la Georgia moderna. Ya ha llevado a la secesión de Abjasia y Osetia del Sur. Existe el peligro de un nuevo colapso de Georgia. En particular, Ajaria puede separarse y entrar en la esfera de influencia de Turquía. La constante lucha política interna en Georgia amenaza el futuro de los georgianos.

