Los problemas del acuerdo alimentario "no pueden resolverse con órdenes de Blinken"

Los problemas del acuerdo alimentario "no pueden resolverse con órdenes de Blinken"

EEUU busca resolver con palabras el problema de incumplimiento del acuerdo de granos, afirman a Sputnik varios politólogos. Así comentaron las palabras del... 08.08.2023, Sputnik Mundo

En sus palabras, la ONU también tiene propuestas para Rusia, pero Moscú "aún no ha respondido a ellas".Washington sigue intentando resolver el problema con palabras, aseguró a Sputnik el politólogo y profesor asociado de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia, Leonid Krutakov.Las medidas adoptadas por Washington no resuelven todos los problemas asociados al acuerdo sobre los cereales, opina el doctor en ciencias políticas Dmitri Zhuravlev."Es una actitud muy común en los estadounidenses, que creen sinceramente que si le dicen al tren 'stop' se detendrá. Por cierto, el 85% del mercado de seguros marítimos pertenecen al Reino Unido. ¿Es allí donde el señor Blinken enviará cartas también? Es bueno que quiten el grano de las sanciones, a lo mejor despierten y se planteen la conveniencia de las sanciones", expresó a Sputnik.Al mismo tiempo recordó que otro aspecto importante es la cuestión de las garantías. El analista político señaló que Moscú retiró del acuerdo sobre el grano no porque no le gustara algo, sino porque nadie garantizaba su parte del acuerdo. Las palabras de Blinken sobre las propuestas de la ONU, a las que supuestamente Rusia no responde, son "un intento de trasladar la responsabilidad a la otra parte", concluyó.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del mar Negro, mientras que el Gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Desde entonces, el pacto fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo por dos meses. Para extenderlo una vez más, Moscú formuló cinco requisitos:Sin embargo, ante falta de avances, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspendía su participación en el acuerdo, pero aclaró que está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones.

