"Perdónenme por ser tan villano": excombatiente de Azov abraza a sus padres por primera vez en años

"Quiero pedir perdón a los residentes de Donetsk, así como a los habitantes de Crimea, por el hecho de que escribí cosas desagradables y por insultar el honor, el nombre y la dignidad de otras personas. Con mis palabras habladas, pensadas y escritas, y con todas mis actividades, a quienes insulté, ya me he arrepentido, he pedido perdón muchas veces, he jurado que no volveré a hacer cosas así, les agradecería mucho que me perdonen", se sinceró Alexandr Afonin.