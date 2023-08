https://sputniknews.lat/20230809/argentina-se-declara-libre-de-la-influenza-aviar-1142424417.html

Argentina se declara libre de la influenza aviar

Argentina se declara libre de la influenza aviar

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina se declaró ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como un país sin casos de influenza aviar, una enfermedad... 09.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-09T15:33+0000

2023-08-09T15:33+0000

2023-08-09T15:33+0000

américa latina

influenza aviar

argentina

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106671/13/1066711335_0:468:3919:2672_1920x0_80_0_0_f0ea268e6f4f794119eec10020bdaa11.jpg

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sustentó en un documento elevado a la OMSA las medidas adoptadas por el Gobierno desde que se descubrió en febrero el primer brote de influenza aviar, como el sacrificio de animales, la desinfección de las granjas afectadas y la vigilancia epidemiológica efectuada. Tras haber transcurrido más de 28 días desde que finalizaron las tareas de despoblamiento, se dio por concluido el último de los 18 brotes de la denominada Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en establecimientos comerciales. Desde junio no se registran nuevos brotes, por lo que Argentina se consideró libre de esta enfermedad viral, según el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA. "Actuamos eficientemente para controlar la enfermedad y dar las garantías de vigilancia epidemiológica, que sustenta que la enfermedad no se encuentra presente en la avicultura nacional", señaló la directora nacional de Sanidad Animal del Senasa, Ximena Melón. El Senasa intercambió información y mantuvo reuniones bilaterales sobre las condiciones sanitarias que cumple el país con más de 30 destinos de exportación, incluida una visita a las autoridades sanitarias de China. No obstante, la emergencia por IAAP continuará en Argentina, ya que "la enfermedad se disemina a través de las aves migratorias, motivo por el cual el desafío sanitario para la avicultura nacional se mantiene vigente", añadió Melón. Desde el inicio de la epidemia, se contabilizaron 558 notificaciones de influenza aviar en el país, de las cuales 469 fueron atendidas y 89 descartadas. En total, hubo 280 casos de influenza aviar originada por aves de traspatio, 104 por animales de corral, y 85 por ejemplares silvestres.

https://sputniknews.lat/20230509/gripe-aviar-causa-incremento-del-precio-de-carne-de-pollo-y-huevo-en-bolivia-1139242057.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

influenza aviar, argentina, 💗 salud