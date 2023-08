https://sputniknews.lat/20230809/colombia-como-hara-petro-para-evitar-una-crisis-de-gobernabilidad--1142437143.html

Colombia: ¿cómo hará Petro para evitar una crisis de gobernabilidad?

Colombia: ¿cómo hará Petro para evitar una crisis de gobernabilidad?

El mandatario afronta el impacto en su Gobierno de la investigación contra su hijo Nicolás, a tres meses de la elección de alcaldes y gobernadores en el país sudamericano.

2023-08-09

2023-08-09T22:05+0000

2023-08-09T22:05+0000

El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta, a un año de su mandato, las primeras consecuencias políticas y judiciales ante la investigación a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, de recibir dinero ilegal durante la última campaña electoral."No se ha podido establecer prueba alguna que plantee la existencia de dineros que hayan entrado a la campaña y el presidente haya sabido de tal ingreso", dijo a Telescopio el colombiano Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de La Fundación Paz y Reconciliación.La oposición presiona para que el mandatario se someta a un juicio político. Y hay quienes piden su renuncia y buscan el apoyo social que no aparece."Ante la incapacidad de la oposición de encontrar un liderazgo, están encontrando una narrativa en común con estos escándalos que los une por inercia y no por acuerdos contra el presidente Petro", señaló el entrevistado.El primer mandatario de izquierda en Colombia no logró en la primera legislatura la aprobación de sus reformas sociales. Y la segunda instancia es compleja.El caso de Petro afrontará tres procesos: uno en la Fiscalía General, otro en el Consejo Nacional Electoral y el tercero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes."La Fiscalía tiene la posibilidad de investigar a las personas de carácter ordinario que pudieron participar en ese supuesto ingreso de dinero a la campaña. Deberá determinar la legalidad o no de este dinero y si las personas encargadas de la campaña lo sabían", destacó Salazar.El entrevistado sostuvo además que "el Consejo Nacional Electoral se encarga de investigar las campañas políticas, a los partidos que participaron y a la posible comisión de irregularidades dentro de esas campañas"."La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la única que tiene el fuero y la competencia para investigar al presidente", agregó.El caso ha conmocionado a la política y a la sociedad colombiana, que casi un año atrás era testigo de la llegada al poder del primer presidente izquierdista, con una agenda centrada en el combate a la desigualdad económica y la violencia del narcotráfico en el país sudamericano.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

