La ONU y Japón no nombran al culpable de Hiroshima y Nagasaki por "miedo a represalias"

09.08.2023

El 6 y 9 de agosto, Japón recuerda a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Los políticos japoneses que intervinieron en la ceremonia no mencionaron que la bomba fue lanzada por Washington. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tampoco nombró en su mensaje al país responsable del indiscriminado ataque contra las ciudades japonesas. Su discurso no contenía ninguna referencia a EEUU como el país que llevó a cabo estos bombardeos nucleares."Esta ceremonia es una oportunidad para recordar un momento de horror sin precedentes para la humanidad: el uso de armas atómicas en Nagasaki hace 78 años. Lloramos las vidas perdidas, cuyo recuerdo nunca se desvanecerá. Recordamos la terrible devastación infligida a esa ciudad, así como a Hiroshima", pronunció el mensaje de Guterres su adjunto para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu. En este contexto, la candidata independiente al Senado por Nueva York, Diana Sayre, explicó que ni los políticos japoneses, ni el secretario general de la ONU mencionaron a Washington por temor.Al mismo tiempo, señaló que el número de estas palancas disminuye cada vez."Muchos mandatarios mundiales, especialmente de países africanos lo comprenden. Por eso no se comportan de forma tan cobarde", añadió.La explosión atómica y sus consecuencias se cobraron la vida de 140.000 personas en Hiroshima y 74.000 en Nagasaki. La inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles. En el aniversario de los trágicos sucesos, el 6 y el 9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki celebran anualmente una tradicional ceremonia conmemorativa por la paz.

