Se va a huelga la fábrica británica que hace municiones para Ucrania

Los trabajadores de una planta británica de municiones que suministra misiles a Kiev se declararán en huelga durante dos semanas, a finales de agosto, para... 09.08.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con un reporte del diario británico The Guardian, son cerca de 50 empleados de la empresa GMB que se encargan del manejo y la carga de los misiles en una fábrica de municiones ubicada en Beith, Ayrshire. Los trabajadores aseguran que no se ha cumplido un acuerdo de pago y bonificaciones acordado para el personal de ensamblaje de cohetes en la planta.Específicamente, los trabajadores de esta planta ensamblan y distribuyen los misiles Storm Shadow y Brimstone, los cuales forman parte de las municiones que el Ministerio de Defensa del Reino Unido envía a Kiev.El anuncio de esta huelga se da luego de varios paros de un día reportados en las últimas cuatro semanas, pero se trata de la primera protesta que afectaría a las áreas Defense Equipment & Support, la agencia de suministros, equipos y armas del Ministerio de Defensa.Al respecto, GMB aseguró que el pago a sus trabajadores "no artesanales" ganan 18.000 libras esterlinas menos cada año en comparación con los empleados calificados, luego de que la empresa inició una estrategia para evitar que sus trabajadores fueran contratados por empresas privadas.La firma aseguró que mantiene conversaciones con los huelguistas para resolver el problema y que aplica planes de contingencia para evitar afectaciones en el envío de suministros a Ucrania.

