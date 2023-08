Candidato asesinado de Ecuador afirmó haber recibido amenazas del cártel de Sinaloa

"Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero no les tengo miedo. Y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel, especial, de altísima seguridad […], será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios, criminales", declaró.