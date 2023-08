https://sputniknews.lat/20230810/es-posible-que-toda-america-del-sur-se-integre-a-los-brics-1142443792.html

¿Es posible que toda América del Sur se integre a los BRICS?

Tras la invitación a Colombia para adherirse al bloque de economías emergentes, el analista Sergio Rodríguez Gelfenstein expresó su deseo de que el... 10.08.2023, Sputnik Mundo

El ministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla, aseguró el pasado 1 de agosto ante medios locales, que Colombia habría sido invitada a formar parte de los BRICS."La aldea global no es homogénea (...) tenemos que mirar al sureste asiático y otro tipo de alternativas financieras. BRICS es una alternativa emergente que puede ser interesante y nos han invitado. Eso tiene que ser aprobado por el Congreso", destacó el ministro Bonilla.El grupo, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, naciones consideradas economías emergentes, representa más del 30% del PIB mundial, superando incluso a las economías del G7."Me imagino que la invitación a Colombia es una gestión de Lula", sostuvo el analista, quien consideró que la expansión del grupo "es un movimiento que se está produciendo no solamente en América del Sur, es un movimiento mundial"."Más de 20 países han solicitado su ingreso a los BRICS y en la medida en que esto se está produciendo en todas las regiones del mundo, en todos los continentes, ya se puede hablar de un movimiento mundial en torno al crecimiento y al fortalecimiento del bloque", afirmó Rodríguez Gelfenstein."Acelerador" de la integración sudamericanaA pesar de que la invitación a Venezuela y Argentina para formar parte del bloque económico, además de la supuesta invitación a Colombia, hace posible pensar en que toda Sudamérica se integre a los BRICS, el analista venezolano advirtió que el proceso de integración regional "marcha a un ritmo distinto"."A pesar de que hoy en América del Sur, la mayor parte de los gobiernos son populares, democráticos, a diferencia de comienzos de siglo donde había cierta homogeneidad, hoy es una región totalmente heterogénea. Incluso el Lula de ahora no es el de comienzos de siglo", recalcó.Rodríguez Gelfenstein consideró que es de esperar que "el acercamiento a los BRICS también sirva como motivación o acelerador de nuestro propio proceso de integración sudamericana"."Ojalá que así sea y pudiera Sudamérica entrar en bloque a los BRICS, aunque eso tampoco está definido", agregó el experto venezolano.El rol geopolítico de los BRICSLos BRICS atraviesan un proceso de transformación, explicó Rodríguez Gelfenstein. "Están empezando a jugar un papel político, se trata de utilizar la plataforma del bloque para construir una estructura distinta en el sistema internacional, mucho más equitativa y que avance hacia la posible participación de una mayor cantidad de países", argumentó.No obstante, los BRICS "no tienen un mecanismo de definición en torno a quién entra y quien no", acusó. "Hay algunos países que se han invitado, otros que han solicitado su ingreso. Frente a todo esto hay una nebulosa, no desde el punto negativo, sino porque precisamente los BRICS se han transformado en algo que ha superado las propias expectativas originales de los miembros, que era generar una alternativa al G7", subrayó.La operación militar rusa en Ucrania "ha desatado una serie de variables y dependencias en la estructura del sistema internacional", explicó Rodríguez Gelfenstein.Ante una "avalancha" de países que intenten formar parte de los BRICS, la ampliación del bloque, en términos políticos y económicos, "comenzaría a jugar un papel mucho más decisivo". Y con ello se "comienza a visualizar la posibilidad de construir un sistema internacional distinto, porque el heredado de la Segunda Guerra Mundial, ya no funciona, no soluciona los problemas de los pueblos", concluyó.

