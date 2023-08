https://sputniknews.lat/20230810/la-clase-media-en-mexico-un-factor-decisivo-para-el-partido-de-amlo-de-cara-al-2024-1142148991.html

La clase media en México: ¿un factor decisivo para el partido de AMLO de cara al 2024?

La clase media en México: ¿un factor decisivo para el partido de AMLO de cara al 2024?

A poco más de un año de las elecciones presidenciales en México, las frenéticas carreras de los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador avanzan... 10.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-10T20:30+0000

2023-08-10T20:30+0000

2023-08-10T21:18+0000

américa latina

xóchitl gálvez

méxico

hidalgo

ciudad de méxico

clase media

política

andrés manuel lópez obrador

morena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/17/1115323547_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d52baf61642a5a388654df0eb816123.jpg

Álvaro García Linera, el matemático egresado de la UNAM quien fungió como vicepresidente de Bolivia en las sucesivas administraciones de Evo Morales de 2006 a 2019, ha reconocido que uno de los errores del Gobierno comandado por el líder indígena que finalmente derivaron en el golpe de Estado de noviembre del 2019 fue no haber implementado políticas públicas dirigidas específicamente a la clase media boliviana."Había una clase media tradicional que era la cantera de donde salían los funcionarios públicos, gobernadores, embajadores del Estado, y los que eran contratados por las empresas para abastecer al Estado. Una clase media usufructuaria del vínculo con el Estado durante mucho tiempo y abajo el pueblo llano con Evo", explicó García Linera en una entrevista con el programa El Chamuco del Canal 22 de México, transmitida el pasado miércoles 26 de julio."Sin agredir a los del medio, los de abajo comienzan a subir. Nosotros hemos sacado de la pobreza a 30% de la población en una década, hemos reducido la desigualdad. Hemos hecho que la gente de abajo suba un poco, hemos creado una nueva clase media de origen indígena, popular", continuó este intelectual egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Ahora para ser diputado no te tenías que apellidar McLean, sino Quispe; para ser canciller no tenías que ir a jugar al Club Tenis, sino tenías que militar en un sindicato agrario, campesino, y eso te abría puertas para llegar a gobernaciones, diputaciones, ministerios, a la administración pública; es decir, la emergencia de una clase media indígena popular", dijo García Linera en entrevista con los caricaturistas Rafael Barajas, "El Fisgón", y Rafael Pineda, "Rapé".Para el exvicepresidente boliviano, la clase media tradicional vio este fenómeno social como un insulto a su "derecho natural por apellido, por color de piel, por vestimenta, por idioma" a acceder a los puestos intermedios de poder y eso generó odio y resentimiento que finalmente se convirtió en caldo de cultivo para que mandos medios de la Policía y las Fuerzas Armadas se animaran a desconocer el orden constitucional y perpetrar el golpe de Estado en el que incluso quisieron atentar contra Evo Morales."Primera lección", dijo García Linera, quien reconoció que el gobierno no había implementado una política pública destinada al sector de la clase media.En México, a un poco más de un año de que se celebren las elecciones en la que se elegirá al sucesor del popular presidente López Obrador, no está claro aún si los sectores de la clase media se inclinarán mayoritariamente por la opción del partido oficial Morena, como lo hicieron en 2018, darán la espalda al movimiento comandado por el dirigente de izquierda o emitirán un voto dividido.¿Quién es la clase media en México?De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada en noviembre de 2021, en México había en 2020 un total de 15,096.901 hogares de clase media; es decir, 47,201.616 personas, un 42% de los hogares y un 37% de las personas.Según este análisis del Inegi, los estados en donde los hogares de clase media superan el 50% del total de la población son sólo ocho de las 32 entidades del país: la Ciudad de México (58,9%), Colima (54,6%), Jalisco (53,6%), Baja California (53,1%), Sonora (51,9%), Baja California Sur (51,1%), Querétaro (20,5%) y Sinaloa (50%).La edad promedio en estos hogares es de 35,9 años y cada familia tiene 3,1 integrantes, también en promedio. Además, cuentan con 11,2 años de estudio; es decir, la mayoría no acabaron el bachillerato o equivalente, pero en 51,2% de los casos hay al menos un adulto con un mínimo de educación superior.De acuerdo con la investigación de instituto, en 55,9% de estos hogares clasificados como de clase media hay al menos un asalariado formal y en 43,2% hay al menos un "director" o "jefe" en sus respectivos empleos.La mayoría de los integrantes de estos hogares (42,2%) estaba empleado en corporaciones, compañías o empresas privadas y 19,3% en alguna institución o dependencia del gobierno, tanto federal, como estatal o municipal.El Inegi señala en su estudio los ingresos de esta clase media mexicana promedian los 22.297 pesos al mes (1.114 dólares), mientras que los de clase baja alcanzan los 11.343 pesos mensuales (567 dólares) y los de clase alta, 77.975 pesos (3.898 dólares) cada 30 días.No alcanzan los votos Para el analista político José Antonio Crespo es evidente que el presidente López Obrador ha perdido el apoyo de sectores de la clase media a los que, señala el politólogo, ha agredido con su discurso, pero no está claro si esta pérdida le alcanzará a la oposición para un triunfo en las elecciones de julio del 2024.De acuerdo con Crespo, otro factor a tomar en cuenta es el abstencionismo en este sector social. "Hay mucha gente de clase media que no tiene una motivación real para ir a las urnas, no reciben pensiones, no están corporatizados como otros sectores, pero tampoco están muy entusiasmados con la oposición de hecho, ven todavía el PRI y al PAN como partidos corruptos", explica Crespo."Tendría que haber alguna motivación más fuerte en esos sectores para ir a votar", sentencia. La decisión de la senadora Xóchitl Gálvez de participar en la contienda para la candidatura presidencial del frente opositor en México avivó el debate sobre el peso real de las clases medias en las elecciones.Gálvez se ha presentado como una mujer exitosa, empresaria hecha a sí misma, producto de la cultura del esfuerzo, nacida en un hogar en una zona rural Hidalgo en situación de pobreza que venció obstáculos para llegar a las más altas esferas de la política mexicana.Crespo admite que la figura de Gálvez podría podrías ser atractiva para los sectores de clase media en México. "Ven virtudes, su trayectoria de vida, su esfuerzo, su capacidad de superar su propia situación social, la ven honesta", dice el analista político.De acuerdo con Crespo, Gálvez podría "jalar" un buen número de votos de clase media que estaba dudosa y sectores antimorenistas que estaban dispersos.Para el especialista, licenciado en Relaciones Internacionales de El Colegio de México, con una Maestría en Sociología Política y un doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana, el presidente López Obrador ha quedado a deber a la clase media, a la que, señala, ha tratado con desprecio."Durante la pandemia abandonó completamente a las medianas y pequeñas empresas; solo les dio una muy pequeña ayuda a las muy pequeñas empresas, muchos quebraron y eso generó también mucho desempleo. Entonces no se sintieron que los ayudara", explica el especialista.Factor decisivo, solo con escisión en MorenaPara el maestro Adrián Acevedo, analista de datos electorales, la clase media solo tendrá un peso específico en las próximas elecciones sólo si se produce una escisión en Morena y termina saliendo alguno de los aspirantes a la candidatura como Marcelo Ebrard.De acuerdo Acevedo, no hay manera de que una candidata de oposición pueda vencer a la maquinaria electoral de Morena y al arrastre y popularidad que tiene hasta hoy en día."Creo que más bien va ligado a qué va a pasar si la candidatura de Morena se divide y si hay divisiones internas del partido en el que un candidato quizá más adepto a una clase media puede influir más y atraer votos que de otra forma podría ser para morena o para o para la misma oposición de derecha", dice el analista.Para Acevedo, la clase media se ha inclinado históricamente por candidatos de la derecha, como Felipe Carderón, Enrique Peña y Ricardo Anaya, pero en las elecciones de 2021 llegaron a su techo electoral y será extremadamente difícil que puedan superar las votaciones que tuvieron dos años.En 2021, las clases salieron a votar en masa, en mayo número que, en otras votaciones, pero es muy probable que sectores populares y de clase baja también acudan masivamente a votas el próximo año."El voto de la clase media se ha polarizado mucho más hacia la derecha, en zonas urbanas principalmente. Entonces tú tienes colonias de clase media en la Ciudad de México que hoy son más panistas de lo que eran hace tres o seis años y eso pues se puede inclinar, pero en números absolutos difícilmente va a poder competir contra un oficialismo unido", concluye.

https://sputniknews.lat/20191228/alvaro-garcia-linera-eeuu-tenia-pensado-para-evo-la-muerte-o-la-carcel-1089832371.html

https://sputniknews.lat/20230727/los-mas-pobres-estan-recibiendo-mas-dinero-amlo-tras-alza-en-ingresos-de-los-hogares-en-mexico-1141979965.html

https://sputniknews.lat/20230708/xochitl-galvez-la-opositora-mas-fuerte-de-amlo-realmente-podra-competir-contra-el-oficialismo-1141341631.html

https://sputniknews.lat/20230518/claudia-sheinbaum-mantiene-su-liderazgo-de-cara-al-2024-en-nueva-encuesta-1139585398.html

méxico

hidalgo

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

xóchitl gálvez, méxico, hidalgo, ciudad de méxico, clase media, política, andrés manuel lópez obrador, morena