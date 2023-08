https://sputniknews.lat/20230810/lasso-anuncia-que-el-fbi-ayudara-en-la-investigacion-del-asesinato-de-candidato-presidencial-1142479685.html

Lasso anuncia que el FBI ayudará en la investigación del asesinato de candidato presidencial

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió apoyo a la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para llevar a... 10.08.2023, Sputnik Mundo

"He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país", informó el mandatario el jueves 10 de agosto en redes sociales. Fernando Villavicencio murió durante un atentado en su contra en la ciudad de Quito mientras realizaba un mitin político, a menos de dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones generales en el país sudamericano. Un día antes de ser asesinado el 9 de agosto, el candidato presidencial dijo haber recibido amenazas de un hombre al que acusó de estar vinculado con el cártel de Sinaloa, originario de México y cuya red de operaciones se extiende por varios países.Durante un encuentro con medios, el político, de 59 años, afirmó que él y su equipo recibieron amenazas de este grupo criminal, lo que calificó como una respuesta a que sus propuestas de campaña amenazaban la estructura de dicha organización, liderada hace años por el narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos."Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero no les tengo miedo. Y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel, especial, de altísima seguridad […], será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios, criminales", declaró.Al respecto, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este 10 de agosto que aún es pronto para señalar a los presuntos culpables del asesinato al candidato presidencial. La Fiscalía de Ecuador informó que, hasta el momento, hay seis personas detenidas por el magnicidio. Asimismo, detalló que luego del atentado se encontró una maleta con armas y granadas en su interior, los cuales formarán parte de la investigación.

