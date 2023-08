Lula critica el "neocolonialismo verde" de los países ricos y exige dinero para la Amazonía

En una conferencia de prensa, Lula enfatizó el tema del financiamiento. "No es Brasil quien necesita dinero, no es Colombia quien necesita dinero, no es Venezuela. Es la naturaleza, contaminada por el desarrollo industrial de más de 200 años , la que lo necesita, que paguen su parte ahora para que podamos restaurar parte de lo dañado, es la naturaleza la que necesita dinero, financiación", afirmó.