Shoigú toca a rebato por la OTAN

Advertencias de ShoigúEl ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, advirtió de una creciente amenaza para la seguridad de Rusia que supone la adhesión de Finlandia a la OTAN, en una perspectiva de la futura adhesión de Suecia, así como los anunciados planes de Varsovia de convertir al Ejército de Polonia en el más poderoso de Europa.El titular de la cartera castrense rusa abordó estos y otros temas en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Rusia. Así, Shoigú anunció la restauración de dos distritos militares –de Moscú y de Leningrado– para reforzar el flanco occidental del país, y simultáneamente, el refuerzo de las tropas en las fronteras en el oeste y noroeste de Rusia:¿El principio del fin de la banca europea?El Gobierno italiano ha suavizado el nuevo impuesto extraordinario del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos, al día siguiente de aprobarlo, después de que se aprobación por sorpresa provocase el desplome de las cotizaciones de los bancos trasalpinos en Bolsa, que perdieron 9.000 millones de euros de su valor en una sola sesión.Así, el Ejecutivo dirigido por la ultraderechista Giorgia Meloni ha fijado un límite máximo del 0,1% del total de activos bancarios para el nuevo impuesto sobre los beneficios obtenidos por los bancos gracias a la subida de los tipos de interés por parte del BCE.Asesinan a candidato presidencial en EcuadorEl candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue baleado a la salida de un acto de campaña en el norte de Quito. Así, la violencia política en el Ecuador llegó a su punto más alto en esta campaña electoral, con el octavo asesinato de un político en el último año.El candidato había sido amenazado recientemente por la banda criminal Los Choneros, un grupo asociado al Cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas. Los medios ecuatorianos no han perdido la oportunidad de recordar que mantenía un enfrentamiento con Rafael Correa y con todo el correísmo, algo que llevó a que en las redes sociales se desatara una campaña contra el movimiento Revolución Ciudadana que lidera las encuestas.La violencia política en América Latina: una práctica que empeora con el tiempoEl lamentable y despreciable asesinato del líder político ecuatoriano Fernando Villavicencio, demuestra que la práctica de la violencia política en Latinoamérica es una triste y recurrente realidad por parte de políticos, bandas criminales y Gobiernos, que ven necesario la eliminación de oponentes políticos por proponer cambios para la sociedad.Para el magíster en comunicación política Amauri Chamorro, el crecimiento del negocio del narcotráfico corresponde a que EEUU no logra controlar la adicción a las drogas en su sociedad, la cual es alimentada por los carteles latinoamericanos.Embajada de Ecuador en Moscú suspende celebración del 10 de agosto por duelo nacionalEl grito de independencia del 10 de agosto de 1809 en Quito es una de las fechas cívicas más importantes para el pueblo ecuatoriano, y debería serlo para toda Latinoamérica, ya que en esa fecha histórica, cuando héroes ecuatorianos alzaron la voz y se rebelaron al yugo español, se originó lo que se conoce como el 'primer grito de independencia' en toda América Latina, y que resultó en que más naciones hermanas empezaran sus procesos de liberación.En esta fecha, en todas las delegaciones diplomáticas alrededor del mundo se llevan a cabo actos ceremoniales, y Moscú no es la excepción. Sin embargo, este año esa celebración se ha visto manchada por la delincuencia que azota al Ecuador, y debido al asesinato por sicariato de un candidato a la presidencia del país suramericano: todos estos actos han sido suspendidos debido al duelo nacional decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

